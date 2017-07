Nach dem Veto von Polens Präsident Duda will die Regierung an der Justizreform festhalten. Ministerpräsidentin Szydlo will von ihren Plänen jedoch nicht absehen.

Wenn das Gesetz jetzt erst einmal gestoppt worden ist, dann werden sie sich andere Projekte suchen. Als nächstes werden die privaten Medien folgen, dann womöglich die Lehre und Forschung. Niemand weiß wirklich, was als nächstes kommt, und das ist eigentlich auch gar nicht die entscheidende Frage. Entscheidend ist, wie radikal die neuen Reformen sein werden. Die Frage ist, ob Synergien aus dem Druck der Straße, der Europäischen Union, der Kritik aus den USA und der polnischen Wirtschaft, die einen offenen Brief geschrieben hat, weiter genutzt werden. Das Doppel-Veto ist auch ein Versuch, die Leute, die auf die Stassen gegangen sind, zu demobilisieren. Der Protest wird sich verlaufen und im August macht die PiS wieder ihr eigenes Ding.

Werden das nur stilistische und sprachliche Veränderungen sein? Oder wirkliche Reformen, die eine Barriere vor das schieben, was gegenwärtig in Polen geschieht? Denn gegenwärtig wird das demokratische System demontiert. Das ist nicht irgendein beliebiges demokratisches System, sondern das System, das in unserer Verfassung kodifiziert ist. Die Motive für das Doppel-Veto des Präsidenten? Verwunderlich ist, warum er das dritte Gesetz nicht abgelehnt hat, schließlich ist es genauso destruktiv.

Für erneute Empörung sorgte nun die von der PiS angestrebte Neuordnung des Obersten Gerichts. Sie sollte es der Regierung mitunter ermöglichen, Richter des Tribunals in den Ruhestand zu schicken und ihre Posten neu zu besetzen. Wer bleiben darf, darüber sollten Politiker bestimmen. Experten warnten vor einem zu großen Regierungseinfluss auf die Justiz und sahen die Gewaltenteilung in Gefahr. Es wurde die Sorge laut, dass ein befangenes Oberstes Gericht künftig sogar Wahlen für ungültig erklären könnte. Die Verkürzung der Amtszeiten der Richter verstoße gegen die Verfassung, hieß es weiter. Auch die Richterposten in dem über die Unabhängigkeit der Justiz wachenden Landesrichterrat (KRS) sollten mit vergrößertem Einfluss der Regierenden neu besetzt werden.

Sie sehen also ein Ende der Straßenproteste hervor?

Wenn junge Demokratien entstehen, dann muss man die Mobilisierung in Institutionalisierung umwandeln, sagte Samuel Huntington. Es freut natürlich, dass die Jugend auf die Straße gegangen ist. Ich möchte mich bei der Jugend nicht unbeliebt machen, aber gerade sind Semesterferien. Sie protestieren natürlich für die Freiheit, aber ich muss eine Phrase anführen: Ich möchte, dass aus diesen Teilzeit-Bürgern endlich Vollzeit-Bürger werden. 24 Stunden am Tag. Die politischen Parteien sind nur so gut wie die Bürger. Wenn die Bürger nicht die Politiker kontrollieren, dann machen die Politiker was sie wollen. Eine verantwortungsbewusste Regierung gibt es nur mit verantwortungsbewussten Bürgern.

Wie sieht Polens Zukunft in der EU aus?

Jaroslaw Kaczynski hat die Entscheidung getroffen, dass Polen die EU verlassen soll. Er greift nur noch das ab, was in den EU-Fonds ist. Er weiß aber auch, dass die Polen sehr proeuropäisch sind, deshalb versucht er die Polen davon zu überzeugen, dass die EU Polen abstößt. Kaczynski wäre es am liebsten, wenn die EU Polen aus der Gemeinschaft wirft. Würde Kaczynski jetzt ein Referendum über den Verbleib in der EU organisieren, würde es mit einer großen Niederlage für ihn enden.

Wie sollte sich also die Europäische Union gegenüber Polen verhalten?

Ich würde mir wünschen, dass die europäischen Demokraten noch einmal auf die Kopenhagener Kriterien schauen und sich in Erinnerung rufen, dass die EU eine Gemeinschaft demokratischer Länder sein sollte. Müssen wirklich niederländische, schwedische und deutsche Steuerzahler Regime unterstützen, die entschieden aus der Demokratie ausbrechen möchten? Die Werte, die uns verbinden, werden hier nicht respektiert. Jetzt haben wir es mit einer Vergewaltigung jeglicher Rechtsnormen in Polen zu tun. Man muss klar sagen: Niemand würde in Polen gegen Reformen wie zum Beispiel das Kindergeld, das einige Bürger für populistisch halten, demonstrieren. Man hätte also das Verfassungsgericht gar nicht aushebeln müssen, um solche Reformen durchsetzen zu können.

