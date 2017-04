Der terrorbedingte Ausnahmezustand in Frankreich hat auch Auswirkungen auf die anstehende Eishockey-WM in Köln und Paris. Eine geplante Fanzone vor der Arena in der französischen Hauptstadt wird es nicht geben. "In Frankreich wird um die Arena herum ganz wenig passieren. Ein geplante Fanmeile musste ad acta gelegt werden. Die Behörden haben die Genehmigung zurückgezogen", sagte der Präsident des Deutschen EishockeyBundes (DEB), Franz Reindl. In Köln soll es verschärfte Sicherheitsbedingungen geben. "Es ist natürlich klar, dass sich die Fans auf Kontrollen einstellen müssen", so Reindl.