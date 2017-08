Radprofi John Degenkolb ist vorzeitig aus der 72.Vuelta ausgestiegen. Er laboriert an einer Bronchitis und ging zur 5.Etappe am Mittwoch über 175,7 km von Benicassim nach Alcossebre nicht mehr an den Start. "Ich war zuvor nie gezwungen, die Teilnahme an einer Grand Tour vorzeitig zu beenden, ich bin daher extrem enttäuscht. Ich war in guter Form und hatte die Beine, aber ich kann nicht frei atmen", sagte der 28-Jährige vom Team Trek-Segafredo, der seit zwei Tagen mit Beschwerden kämpft. Degenkolb will auskurieren, anschließend beginnt die Vorbereitung auf die Rad-WM in Bergen/Norwegen.