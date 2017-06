von Christine Elsner

Die Ozeane scheinen endlos zu sein, doch in Wahrheit sind sie am Limit. Daher ist es Zeit für einen Meeresgipfel mit konkreten Ergebnissen: Auf der derzeit stattfindenden UN Ocean Conference in New York wird um ein politisches Regelwerk gerungen, um die Zukunft der Weltmeere zu sichern.

"Die Zeit der Absichtserklärung ist vorbei", sagt Sigrid Lüber, Präsidentin der international renommierten Meeresschutzorganisation OceanCare. Sie wird die Verhandlungen der UN Ocean Conferenz in diesen Tagen als UN-Sonderberaterin begleiten. OceanCare hat zwar keine Entscheidungsbefugnis, kann aber entscheidend Einfluss auf die Verhandlung der Delegierten nehmen. 22 Maßnahmen sollen am Ende der Konferenz verabschiedet werden.

Bedrohung auf vielen Ebenen

Das Ökosystem Meer steht unter Dauerbeschuss. Weltweit befinden sich derzeit schätzungsweise 140 Millionen Tonnen Abfälle im Meerwasser. Der Großteil sind Kunststoffverpackungen und Kunststoffreste. Pro Minute wird weltweit eine Müllautoladung mit Kunststoffen ins Meer gekippt. So haben sich im Pazifik Inseln aus Plastikmüll gebildet, die teilweise die Größe von Mitteleuropa einnehmen.

UN-Generalsekretär zum Schutz der Meere UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt der UN-Konferenz zum Schutz der Ozeane zu verstärkten Anstrengungen für die Meere der Welt aufgerufen. "Die Gesundheit unserer Ozeane zu verbessern ist ein Test für unseren Multilateralismus und wir können es uns nicht erlauben, durchzufallen", sagte Guterres am Montag (Ortszeit) in New York. (Quelle: dpa)

Salzwasser, UV-Strahlung und Wellenkraft zermahlen den Kunststoff zu kleinen Partikeln, die schließlich zur tödlichen Gefahr aller maritimen Lebewesen werden. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) mahnte daher jüngst an: "Wir müssen jetzt handeln und zwar auf breiter internationaler Ebene. Zwei, drei Länder alleine können sich diesem Problem nicht erfolgreich stellen".

Gift und Lärm werden für Fische zum Problem

Neben der Müllflut leiden die Meere unter einer Gift- und Schadstoffflut. Ungefiltert gelangen jährlich circa 220.000 Tonnen Chemikalien ins Meer. Der giftige Cocktail lagert sich im Fischgewebe ab und gelangt am Ende auch auf den Speiseteller.

Lärmemissionen durch Tiefseebohrungen etwa oder die Verlegung von Unterseekabeln werden insbesondere den Walen zum Verhängnis. Die Schallwellen schädigen das sensible Echo-Ortungsorgan - in der Folge verlieren die Säugetiere ihre Orientierung und verenden auf den Sandbänken der Küstenlinien. Allein im Februar 2017 sind an einem Strand in Neuseeland 400 Grindwale gestrandet – 300 von ihnen verendeten qualvoll.

Problem: Dynamitsprengung

Auch die massive Überfischung sowie die Wilderei von Delphinen sind ein bislang ungelöstes Problem. In weiten Teilen des Südpazifiks wird mit Dynamitsprengung gefischt. Das zerstört die wertvollen Korallenbänke, die als Kinderstube vieler Fischarten dienen. Für die Einrichtung von Shrimps-Aquakulturen wurden in der Vergangenheit viele Mangrovenwälder gerodet. Damit ist der natürliche Küstenschutz geschunden. Taifune begleitet von meterhohen Wellen können ungebremst vom Meer in Richtung Landmasse ziehen und überfluten in der Folge ganze Landstriche.