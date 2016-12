Mit Donald Trump bahnt sich eine radikale Umkehr der bisherigen amerikanischen Nahost-Politik an. David Friedman, einen orthodoxen Juden und politischen Hardliner, will er zum neuen US-Botschafter in Israel machen.

Die UN-Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau wird laut Historiker Michael Brenner keine Konsequenzen haben. "Obama hatte noch eine Rechnung mit Netanjahu zu begleichen", sagt Brenner im heute.de-Interview. Israel setze nun auf Trump - und dessen jüdischen Schwiegersohn Kushner.

Der UN-Sicherheitsrat fordert ein Ende des israelischen Siedlungsbaus in Palästinensergebieten. Ein giftiges Geschenk zu Chanukka - dem jüdischen Lichterfest, das derzeit gefeiert wird?

Kommt darauf an, wen man fragt. Die Regierung ist erzürnt, aber vielen Israelis ist der Siedlungsbau auch ein Dorn im Auge, müssen sie doch für die subventionierten Wohnungen bezahlen und ihre Kinder als Soldaten zur Sicherheit der Siedler in gefährliche Zonen entsenden. Vor allem fragen sich viele Israelis auch, wie ein jüdischer und demokratischer Staat mit einer arabischen Mehrheit funktionieren soll. Was aber den meisten Israelis missfällt, ist die Tatsache, dass die UN-Resolution in Bezug auf den Siedlungsbau auch Ost-Jerusalem beinhaltet. Jerusalem gilt der großen Mehrheit von Israelis, egal welcher politischen Couleur, als unteilbare Hauptstadt Israels.

Wie erklären Sie sich, dass US-Präsident Obama als eine seiner letzten Amtshandlungen die Resolution durchgedrückt hat?

Da spielen zwei Dinge eine Rolle. Zum einen Obamas Überzeugung, dass eine Zwei-Staaten-Lösung mit der Fortsetzung des Siedlungsbaus nicht vereinbar ist. Zum anderen hatte er noch eine Rechnung mit Netanjahu zu begleichen, der gegen seinen Willen im amerikanischen Kongress gesprochen hatte.

Michael Brenner... … ist Professor für Jüdische Geschichte an der LMU München und für Israel-Studien an der American University in Washington, D.C. In München gründete der 52-Jährige das Israel-Zentrum, das zur Geschichte, Gegenwart und Kultur des israelischen Staates forscht. Er ist Präsident des internationalen Leo Baeck Instituts und erhielt 2014 das Bundesverdienstkreuz.

Wird die UN-Resolution die israelische Siedlungspolitik beeindrucken?

Nein, Israel wird nun gerade zeigen, dass es sich seine Politik nicht von außen vorschreiben lässt. Zudem weiß man ja natürlich, dass die neue amerikanische Regierung diesen Kurs nicht fortsetzen wird. Es ist ein rein symbolischer Akt ohne wirkliche Bedeutung.

Hat der Siedlungsbau in den letzten Jahren zugenommen?

Man muss hier unterscheiden, von welchen Siedlungen die Rede ist. In und um Jerusalem haben die Siedlungen zugenommen, doch werden diese in Israel nicht als Teil der besetzten Gebiete betrachtet. Zudem geht man davon aus, dass es selbst im Falle einer Zwei-Staaten-Lösung zu einem Gebietsaustausch kommen wird, in dem manche Gebiete im Westjordanland Israel zugeschlagen werden und manche Gebiete innerhalb Israels einem zukünftigen Palästinenserstaat. Große Meinungsverschiedenheiten gibt es dagegen bei den auch von Netanjahu als illegal bezeichneten Siedlungen, deren Bau nicht genehmigt wurde. Darüber gibt es heftigen Streit innerhalb der gegenwärtigen Regierungskoalition - und wir werden darüber sehr bald mehr hören.

Viele sehen in der Zwei-Staaten-Lösung die einzige Möglichkeit, den Nahostkonflikt zu lösen. Warum glaubt aber niemand daran, dass es dazu ernsthaft kommen wird?

Seit Jahren gibt es auf beiden Seiten keine ernsthafte Kompromissbereitschaft. Trotzdem existieren auch keine wirklichen Alternativlösungen, die realistisch sind. Was Sorge bereitet ist die Zunahme der religiösen Fanatiker auf beiden Seiten. Die Hamas beherrscht ja seit langem den Gaza-Streifen und hätte bei freien Wahlen wohl gute Aussichten, auch die Westbank unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Furcht der Israelis davor ist verständlich, denn die Hamas erkennt den Staat Israel nicht an. Auf der jüdischen Seite spricht die Demographie Bände: die ultra-orthodoxe und die national-religiöse Bevölkerung hat wesentlich mehr Kinder und wächst überproportional im Staate. Auch für sie gibt es kaum Kompromisse, was das Prinzip Land für Frieden betrifft.

Donald Trump gilt als Freund der Siedler. Bereitet Ihnen das Sorge?

Bei Trump weiß man ja nie genau, was er meint und was er durchführen wird. Also müssen wir erst einmal abwarten. Aber die Zeichen, die jetzt aus Washington kommen, lassen eine harte Linie erahnen, vor der auch Netanjahu Angst hat. Denn seine schärfsten Konkurrenten sitzen derzeit nicht links von ihm, sondern rechts von ihm. Der Vorsitzende der Siedler-Partei Naftali Bennett könnte einmal sein Erbe übernehmen und erfährt nun plötzlich auch Rückhalt aus den USA.

Was halten Sie von Trumps Ankündigung, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen?

In Israel ist dies den meisten Menschen ziemlich egal, aber keine israelische Regierung würde offen sagen, sie sei dagegen. Jerusalem ist nun einmal Israels Hauptstadt. Hier befinden sich das Parlament und die Regierung. Doch insgeheim befürchten auch israelische Politiker, dass die Umsetzung dieser ja rein symbolischen Geste große Proteste in der arabischen Welt auslösen wird und vor allem die vorsichtige Annäherung zwischen Israel und den Golfstaaten - in ihrer gemeinsamen Opposition gegen den Iran – wieder gefährden könnte.

Sie haben ein Buch über die Ideengeschichte Israels geschrieben. Ist Israel auch mit einer Hauptstadt Tel Aviv denkbar?

Tel Aviv ist das kulturelle Herz Israels, die Metropole des säkularen Israels und sein wirtschaftlicher Mittelpunkt. Doch nur ganz wenige Israelis bezweifeln, dass die politische Hauptstadt Jerusalem sein soll. Man darf nicht vergessen, dass die Teilung Jerusalems zwischen 1948 und 1967, als die jordanischen Besatzer keine Juden an die heiligen Stätten ließen, traumatisch war. Einen Konsens für die Hauptstadt Tel Aviv wird es in Israel nicht geben.

Wäre Israel auch ohne den Siedlungsbau denkbar?

Natürlich - allerdings nur gegen den Widerstand einer ständig wachsenden Gruppe, die vor allem religiös motiviert den Siedlungsbau vorantreibt. Die jüdische Bevölkerung Israels ist eine zutiefst gespaltene Gesellschaft und dies macht sich auch beim Thema Siedlungsbau bemerkbar.

Von den Siedlern abgesehen: Wer hat sich in Israel über Trumps Wahl gefreut?

Die Rechte jenseits von Netanjahu. Sie wird nun von Washington legitimiert.

In den USA leben etwa gleich viel Juden wie in Israel. Juden wählen traditionell demokratisch. Wie ist die Stimmung vor Trumps Vereidigung?

Etwa 70 Prozent der amerikanischen Juden haben für Hillary Clinton gestimmt, das ist sehr deutlich. Doch auch hier gibt es Unterschiede. Die jüdischen Trump-Wähler kommen zu einem Großteil aus dem religiös-orthodoxen Lager, in dem Clinton nicht ebenbürtig punkten konnte.

Jared Kushner, Trumps jüdischer Schwiegersohn, gilt als Verbindungsglied zwischen Trump und dem amerikanischen Judentum.

Ja, zweifellos sehen viele Amerikaner die Tatsache, dass auch Trumps Tochter Ivanka zum Judentum konvertierte, als eine gewisse Versicherung gegen den Antisemitismus. Allerdings sind sich die meisten Juden in Amerika bewusst, dass sich Angriffe gegen andere Minderheiten sehr schnell auch gegen Juden richten könnten und dass sich im engeren Umfeld von Trump auch antisemitische Spuren erkennen lassen.

Mit welchen Gefühlen feiern die Juden weltweit dieser Tage Chanukka?

Es gibt keine einheitliche jüdische Gemeinschaft. Wie bei anderen Gruppierungen auch, gibt es eine Vielfalt von Meinungen. Die Mehrheit der Juden sind aufgrund des Rechtsrucks der westlichen Gesellschaften, der Zunahme fremdenfeindlicher und islamistischer Attacken in Europa sowie der weiterhin instabilen Lage im Nahen Osten sehr besorgt. Die Wahl von Populisten hat für Juden nie etwas Gutes bedeutet. Doch gibt es natürlich auch unter den Juden diejenigen, die sich von solchen Stimmen beeinflussen lassen. 2017 wird ein Jahr der Jubiläen in Israel werden: 120 Jahre Erster Zionistenkongress, 100 Jahre Balfour-Deklaration, 70 Jahre UN-Teilungsbeschluss von Palästina und 50 Jahre Sechs-Tage-Krieg. Die unterschiedliche Art und Weise, wie man an diese Jahrestage erinnern wird, wird die Spaltung in Israel, aber auch in der jüdischen Gemeinschaft darüber hinaus noch einmal verdeutlichen.

Das Interview führte Raphael Rauch.