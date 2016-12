Video Wer will was in Syrien?

Der UN-Sicherheitsrat in New York hat entschieden, dass Beobachter nach Aleppo entsandt werden, um die Evakuierungen zu begleiten. Ziel ist es, mehr Informationen über die humanitäre Lage in dem Gebiet zu bekommen und den Zivilisten helfen zu können.

Der UN-Sicherheitsrat hat der bereits in Kraft getretenen Waffenruhe in Syrien zugestimmt. Zudem bekräftigt die von Russland vorgelegte, am Samstag einstimmig in New York angenommene Resolution die Pläne zur Bildung einer Übergangsregierung.

Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats votierten am letzten Tag des Jahres 2016 für eine von Russland und der Türkei vorgelegte Initiative zur Beilegung des Syrien-Konflikts. In der Resolution heißt es, der Sicherheitsrat begrüße und unterstütze die Bemühungen Moskaus und Ankaras um eine Friedenslösung.

Ein von beiden Ländern ausgearbeiteter Plan sieht neben der am Freitag ausgerufenen landesweiten Waffenruhe auch Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana vor. Zudem sind in der Resolution die Pläne zur Bildung einer Übergangsregierung enthalten, um Syrien aus seinem fast sechs Jahre andauernden Bürgerkrieg zu führen.

Gespräche ab 8. Februar in Genf

Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, will die am Krieg beteiligten Parteien ab 8. Februar außerdem in Genf zu Gesprächen zusammenbringen. Das Treffen in Astana soll nach russischen Angaben als Vorbereitung auf die Genfer Gespräche dienen. Die Europäische Union hat parallel ebenfalls angekündigt, im Januar bilaterale Syrien-Gespräche auszurichten, ohne Details zu nennen.

Die USA und die Türkei begrüßten bereits vor der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat die vereinbarte Waffenruhe. Das US-Außenministerium nannte das Abkommen zum Ende der Woche eine "positive Entwicklung". Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Feuerpause als "historische Gelegenheit und als Chance, die nicht verspielt werden dürfe".

Die syrische Führung selbst sprach von einer "wirklichen Gelegenheit" zur Lösung des bewaffneten Konflikts. Die in der Syrischen Nationalen Koalition (SNC) zusammengeschlossene Exilopposition mit Sitz in Istanbul rief alle Kräfte zur Einhaltung der Waffenruhe auf.