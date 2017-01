Video Wer will was in Syrien?

Der UN-Sicherheitsrat in New York hat entschieden, dass Beobachter nach Aleppo entsandt werden, um die Evakuierungen zu begleiten. Ziel ist es, mehr Informationen über die humanitäre Lage in dem Gebiet zu bekommen und den Zivilisten helfen zu können.

In der syrischen Hauptstadt Damaskus leiden Millionen Menschen unter Wasserknappheit. Die UNO verurteilte die Unterbrechung der Wasserversorgung als Sabotage und als Kriegsverbrechen. Wer dahintersteckt ist noch unklar.

Die Vereinten Nationen stufen die Kappung der Wasserversorgung für die syrische Hauptstadtals Kriegsverbrechen ein. Der UN-Hilfskoordinator für Syrien, Jan Egeland, sagte in Genf, allein inseien fünfeinhalb Millionen Menschen völlig und teilweise vom Wasser abgeschnitten. Grund dafür seien "Kämpfe oder Sabotageakte oder beides" in der Region Wadi Barada nahe. Die Leidtragenden dieses "Kriegsverbrechens" seien Zivilisten, denn diese seien auf das Trinkwasser angewiesen, sagte Egeland.

Eine der wichtigsten Quellen

Die Zivilisten seien auch von Krankheiten betroffen, falls die Wasserversorgung nicht wieder hergestellt werde. Durch das von islamistischen Rebellen kontrollierte Barada-Tal (Wadi Barada) fließt der Barada-Fluss in die syrische Hauptstadt. Er ist eine der wichtigsten Quellen für die Wasserversorgung. Die syrische Regierung wirft den Rebellen vor, der Hauptstadt das Wasser abzudrehen. Die Aufständischen argumentieren, dass die Beeinträchtigung der Wasserzufuhr den Bombardements der Regierungstruppen und ihrer Verbündeten geschuldet ist.

Egeland zufolge ist schwer zu sagen, welches Lager für die derzeitige Situation verantwortlich ist. "Wir wollen hingehen, wir wollen ermitteln, was geschehen ist, aber vor allem wollen wir die Wasserzufuhr wiederherstellen", sagte er. Bisher hatten die Vereinten Nationen erklärt, seit dem 22. Dezember hätten vier Millionen Bewohner der Hauptstadt kein fließendes Wasser mehr. Der Preis für Trinkwasser in Flaschen hat sich mittlerweile verdoppelt. Strom gibt es ininfolge des Mangels an Treibstoff für die Kraftwerke nur zwölf Stunden am Tag.

Friedensgespräche geplant

Unter den islamistischen Kämpfern in Wadi Barada sind nach Angaben der Führung inauch solche der Fateh al-Scham. Dschihadistische Gruppen wie der Islamische Staat (IS) oder die Fateh-al-Scham-Front, die früher Al-Nusra-Front hieß und Ableger des Al-Kaida-Netzwerks war, sind von der Waffenruhe ausgeschlossen, die unter Vermittlung der Türkei und Russlands vor einer Woche in Kraft trat.

Für Ende Januar sind gemäß der russisch-türkischen Initiative Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana vorgesehen. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, begrüßte am Donnerstag in Genf die Gespräche in Kasachstan. Er befürworte alle Anstrengungen, die dazu beitrügen, "die Feindseligkeiten zu beenden und zur Vorbereitung der Diskussionen in Genf im Februar beizutragen".