Die Sorge vor einem neuen Atomversuch Nordkoreas wird größer. In den USA wird über einen Präventivschlag gegen Pjöngjang spekuliert. Mehrfach hatte Trump angekündigt, Nordkoreas Atomprogramm zur Not im Alleingang zu stoppen.

Nordkorea hat wieder eine Rakete getestet. Nach Angaben des US-Militärs explodierte sie kurz nach dem Start in der Nähe der Hafenstadt Sinpo.US-Vizepräsident Pence ist zu Besuch in Südkorea, um dort über die wachsende Bedrohung durch Nordkorea zu sprechen.

Mit Verspätung hat der UN-Sicherheitsrat den erneuten nordkoreanischen Raketentest verurteilt. Das Gremium zeigte sich "höchst besorgt". UN-Generalsekretär Antonio Guterres richtete einen deutlichen Appell an die beteiligten Länder.

Mit Verspätung hat der UN-Sicherheitsrat einstimmig den jüngsten nordkoreanischen Raketenstart verurteilt. Die Verzögerung kam deshalb zustande, weil Russland in dem Text einen Aufruf zum Dialog verankert haben wollte.

Das Verhalten der nordkoreanischen Führung sei "destabilisierend", heißt es darin. Durch die "illegalen Aktivitäten" Nordkoreas beim Test von Raketen und Atomwaffen würden "die Spannungen in der Region und darüber hinaus erheblich verstärkt".

Nordkorea hatte am Sonntagmorgen eine Rakete abgeschossen. Nach Angaben der USA und Südkoreas explodierte die Rakete aber unmittelbar nach dem Start. Seit 2006 hat Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.

Der russische UN-Botschafter Petr Iljitschew sagte, er habe den Beschluss des Sicherheitsrats "nicht blockiert". Russland habe lediglich darauf bestanden, dass in dem Beschluss "die vereinbarte Sprache" angeschlagen werden müsse. Dazu gehört für die Regierung in Moskau, dass eine Lösung "im Dialog" gefunden werden müsse. Iljitschew warf der US-Delegation bei der UNO vor, sie habe den Beschluss "abrupt" durch den Sicherheitsrat bringen wollen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief dazu auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm "keine Bedrohung für die internationale Gemeinschaft wird". Insbesondere die Länder "an der Frontlinie", also China, die USA, Japan, Südkorea und Russland, dürften keine Mühen scheuen, um eine weitere Aufrüstung Nordkoreas zu verhindern, sagte Guterres.

Die USA hatten den Ton im Konflikt um das umstrittene nordkoreanische Atomprogramm zuletzt verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte mit einem Alleingang und kündigte die Entsendung mehrerer Kriegsschiffe zur Koreanischen Halbinsel an.

US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Japan, Washington werde "jeden Angriff und jeden Einsatz konventioneller oder atomarer Waffen mit einer überwältigenden und effektiven Reaktion" beantworten. Er bezeichnete Nordkorea als "die gefährlichste Bedrohung" für den Frieden in der Region.