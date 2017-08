Der Südafrikaner Luvo Manyonga hat bei der Leichtathletik-WM in London Gold im Weitsprung gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich mit 8,48 m vor dem US-Amerikaner Jarrion Lawson (8,44) durch. Bronze ging an Manyongas Landsmann Ruswahl Samaai (8,32) vor dem Russen Alexander Menkow (8,27). Der Weltmeister von Moskau 2013 startete wegen der Suspendierung seiner Mannschaft unter neutraler Flagge. Manyonga ist der erste Weitsprung-Weltmeister aus Afrika und der zweite in einer Sprungdisziplin nach dem südafrikanischen Hochspringer Jacques Freitag, der 2003 in Paris gesiegt hatte.