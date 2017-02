Bundeskanzlerin Angela Merkel muss in Gesprächen gegenüber den USA und Erdogan ihre Worte sorgfältig wählen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat diese politischen Zwänge nicht - und kann so ganz anders agieren.

Es bestehen keine Zweifel mehr: Union und SPD sind voll in den Wahlkampf eingestiegen. Angesichts steigender Umfragewerte für die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz grenzen sich die schwarz-roten Regierungspartner zusehends voneinander ab.

"Wir Christdemokraten sind jetzt aufgerufen, die Unterschiede zur SPD deutlich herauszuarbeiten", sagte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn der "Welt". Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht Schulz "auf Augenhöhe" mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Zu Bündnisoptionen nach der Bundestagswahl sagte sie, eine große Koalition sei "immer nur Ultima Ratio".

Spahn: Union braucht mehr Leidenschaft

Auch Spahn forderte mit Blick auf das Profil der Union: "Wir müssen uns vom Geist der großen Koalition befreien - und zwar schnell." Stärker als in bisherigen Wahlkämpfen gehe es um unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe. "Wir stehen als einzige Partei für unsere deutsche Leitkultur", sagte er und fügte hinzu: "Wir brauchen in der Union mehr Leidenschaft, mehr Klarheit, mehr Haltung."

Dreyer sagte, sie glaube nicht, dass die aktuelle Euphorie ein Strohfeuer sei. Schulz sei schon immer sehr beliebt in der Partei, aber auch bei den Bürgern gewesen. "Natürlich setzen wir als SPD darauf, dass wir am Ende auch die Gewinner bei der Wahl sind." Die SPD ist seit der Nominierung von Schulz in Umfragen geklettert - in einer Befragung sogar auf 31 Prozent. Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering sagte der "Welt", Merkel habe den Höhepunkt ihrer Macht in der Union überschritten. Schulz stoße "in die Lücke, die Merkel lässt".

Ärger wegen Schäuble-Attacke

Zuvor hatte die Trump-Attacke Schäubles auf Schulz für Unfrieden gesorgt. Im "Spiegel" hatte Schäuble Schulz unterstellt, auf den Spuren des Populisten und neuen US-Präsidenten Donald Trump die Republik aufwiegeln zu wollen. Die Art, wie Schulz mit "Dampfplauderei" eine vermeintliche Spaltung der Gesellschaft beschwöre, folge der postfaktischen Methode des US-Wahlkampfs. Heißt übersetzt: Schulz wolle im Kampf ums Kanzleramt wie Trump auf Gefühle und Vorurteile statt auf harte Fakten setzen.

"Schäuble sinkt auf Trump-Niveau: unsachlich und hysterisch. Peinlich!", schimpft jetzt Fraktionschef Thomas Oppermann. Parteivize Ralf Stegner attestiert Schäuble "Angstbeißen": "Es muss nackte Panik sein, wenn jetzt schon die Führungsriege der Union gegen Martin Schulz losholzt." Der Chef des konservativen SPD-Flügels Seeheimer Kreis, Johannes Kahrs, findet, dass Schäuble maßlos übertreibt: "Er muss sich bei Martin Schulz entschuldigen."

Auch Bundesjustizminister Heiko Maas verurteilt die Kritik von Schäuble. "Wir sollten fair und anständig miteinander umgehen", sagte der Sozialdemokrat den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schulz mit dem US-Präsidenten Donald Trump zu vergleichen, sei wenig souverän. Wechselseitige Beschimpfungen führten nur zur Polarisierung und spielten damit den Rechtspopulisten in die Hände. "Die Union mag etwas nervös geworden sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie jetzt einen Schmutzwahlkampf eröffnen möchte", sagte Maas.

SPD arbeitet an Steuerkonzept

Bei der Wahl am 24. September will die SPD mit niedrigeren Steuern für breite Bevölkerungsschichten werben. "Wir arbeiten daran, die unteren und mittleren Gehaltsgruppen bei der Einkommensteuer zu entlasten", sagte Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Er leitet die Arbeitsgruppe, die bis zum SPD-Programmparteitag im Mai ein Steuerkonzept erarbeiten soll. Zur Finanzierung sagte er: "Der Steuerbeitrag hoher und sehr hoher Einkommen und Vermögen muss auch größer werden." Zugleich sprach sich Schäfer-Gümbel gegen eine Wiedereinführung der Vermögensteuer aus.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki betrachtet die hohen Umfragewerte fürSchulz als Strohfeuer. "Das Beispiel Peer Steinbrück von vor vier Jahren zeigt sehr anschaulich, dass solche Hypes so schnell verfliegen können, wie sie gekommen sind", sagte der Kieler FDP-Fraktionschef mit Blick auf den SPD-Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2013. Erst wenn sich Schulz zu Sachthemen äußern müsse, sei festzustellen, wie viele in seiner eigenen Partei und dann in der deutschen Bevölkerung insgesamt ihm folgen wollen.