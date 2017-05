Mit dem Glasfaserkabel kommt der Fortschritt. Nirgendwo wächst das Bezahlen mit dem Handy so schnell wie in Afrika. Neue Firmen und Geschäftsmodelle entstehen, die ohne Mobilfunk unmöglich wären.

Internet-Milliardär Ralph Dommermuth will den deutschen Telefon- und Mobilfunkmarkt aufmischen. Sein Konzern United Internet kauft die Telefonsparte der Drillisch AG, zu der knapp acht Millionen Handy-Kunden gehören. So soll den drei Großen - Telekom, Vodafone und Telefonica - eingeheizt werden.

United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will mit dem acht Milliarden-Deal eine starke vierte Kraft im deutschen Markt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland schmieden. Nach der Ankündigung des Geschäfts am Freitag kletterten die Aktienkurse der beiden Unternehmen an der Börse kräftig.

Dommermuth bringt das Geschäft mit Telekom-Privatkunden über die 1&1 Telecommunication mittels zwei Kapitalerhöhungen in die Drillisch AG ein. So kommt das TecDax-Schwergewicht schon einmal an eine Mehrheit von knapp 73 Prozent an dem bisherigen Rivalen, gut 20 Prozent hält United Internet bereits. Für die Drillisch-Aktionäre soll es zudem ein Übernahmeangebot geben, bei dem United Internet 50 Euro je Aktie in Aussicht stellt. Allerdings müssen die Kartellwächter dem Deal noch zustimmen. Der Abschluss wird bis Ende des Jahres erwartet.

Aktien von United Internet steigen 13 Prozent

Gemeinsam haben United Internet und Drillisch mehr als 12 Millionen Kundenverträge und machten vergangenes Jahr einen Umsatz von über 3,2 Milliarden Euro. Drillisch ist mit seinen Marken Smartmobil sowie Yourfone bekannt und soll an der Börse notiert bleiben, eine Komplettübernahme hat Dommermuth nach eigenen Worten nicht im Sinn. Er wolle künftig über die Drillisch-Dividende mitverdienen.

An der Börse sorgte das Vorhaben für prächtige Laune. Drillisch-Aktien stiegen auf ein Rekordhoch, zuletzt lagen sie knapp elf Prozent im Plus bei fast 54 Euro. Papiere von United Internet gewannen mehr als 13 Prozent, der Börsenwert stieg damit auf gut 9,9 Milliarden Euro. Dommermuth selbst hält 40 Prozent der Anteile.

Drillisch attraktiv als wachsender Mobilfunkanbieter

Auch die Konkurrenz konnte profitieren: Die Papiere der Deutschen Telekom lagen mit einem Plus von mehr als drei Prozent an der DAX-Spitze und die Anteilsscheine von Telefonica Deutschland stiegen um mehr als 7 Prozent. Barclays-Analyst Maurice Patrick rechnet nun mit weniger Wettbewerb im Billigsegment auf dem deutschen Markt.

"1&1 verfügt über eine starke Marke, einen riesigen Kundenstamm und enorme Vertriebskraft. Drillisch ist ein schnell wachsender Mobilfunkanbieter mit einem attraktiven Produktportfolio", sagte Dommermuth, der auch an der Spitze des zusammengeschlossenen Telekomanbieters stehen will.

Deal interessant wegen Netzkapazität

Doch Drillisch ist vor allem deswegen attraktiv, weil das Unternehmen mit Telefonica Deutschland ein Geschäft zur Netzmiete eingegangen ist. Drillisch kann demnach schrittweise bis zu 20 Prozent der Netzkapazitäten des Münchener O2-Betreibers nutzen - und hat eine Option auf weitere 10 Prozent. Das war eine Bedingung der Aufseher für die milliardenschwere E-Plus-Übernahme durch Telefonica 2014.

Die Münchener hätten dem geplanten Zusammenschluss zugestimmt, sagte Drillisch-Chef Vlasios Choulidis in einer Telefonkonferenz. Jobs sollen nicht wegfallen - die Unternehmen suchten eher neue Mitarbeiter, sagte Choulidis. Mit der geplanten Übernahme wird die Konkurrenz für Hauptkonkurrent Freenet größer, das ebenfalls ohne eigenes Netz Vorleistungen von Netzbetreibern einkauft und daraus dann eigenen Tarife strickt. Freenet zählte zuletzt 9,6 Millionen eigene Mobilfunkkunden.