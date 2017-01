Trump ordnete eine viermonatige Aussetzung des gesamten Flüchtlingsprogramms an. Dies soll ihm Zeit geben, "neue Prüfungsmaßnahmen" für die Betroffenen auszuarbeiten, bevor ihnen erlaubt wird, sich in den USA niederzulassen. Das Dekret begrenzt außerdem die Anzahl der Flüchtlinge weltweit, die in diesem Haushaltsjahr ins Land kommen dürfen - auf 50.000. Unter Präsident Barack Obama waren es im vergangenen Jahr noch doppelt so viele, die theoretisch hätten einreisen dürfen. Konkret waren es fast 85.000, darunter 12.587 aus Syrien.

Der vorerst verhängte Einreisestopp klammert allerdings jene Flüchtlinge aus, die wegen religiöser Verfolgung in ihrem Heimatland in die USA fliehen wollen und zu Hause eine Minderheit darstellen. Begünstigt werden könnten so beispielsweise Christen, die in Ländern mit muslimischer Mehrheit leben.