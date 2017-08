Philipp Kohlschreiber hat zum zweiten Mal das ATP-Tennisturnier in Kitzbühel gewonnen und den achten Einzel-Titel seiner Karriere gefeiert. Der Augsburger setzte sich im Finale in 1:22 Stunden mit 6:3, 6:4 gegen den Portugiesen Joao Sousa durch. Für Kohlschreiber war es nach 2015 der zweite Erfolg bei dem Sandplatzturnier in Österreich, 2012 hatte er das Endspiel bei dem ATP-Turnier verloren. Der deutsche Tennis-Profi feierte damit den achten Einzeltitel seiner Karriere. Zuletzt hatte er in 2016 in München triumphiert, wo er insgesamt schon dreimal den Titel holte.