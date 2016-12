...und die gab‘s wirklich. „Die Florence Foster Jenkins Story“ kommt im November in die Kinos. Mit Opernsuperstar Joyce DiDonato. Hier also ein Vorgeschmack.

von Barbara Lueg

Dario Pangrazi sitzt in seinem kleinen Kasten unterhalb der Bühne, der Soffleur bekreuzigt sich. Die Musiker hinter ihm stimmen ihre Instrumente ein. Dann ist es still. Der Dirigent betritt den Orchestergraben. Applaus, dann wieder Stille. Für Pangrazi beginnen vier Stunden höchster Konzentration.

Dario Pangrazi holt tief Luft. Vor ihm liegt eine Inszenierung der Oper Turandot. An seinem Arbeitsplatz in der Münchner Nationaloper kann er sich gerade einmal um die eigene Achse drehen. Der Kasten ist beklemmend klein. Denn die Zuschauer dürfen ihn nicht sehen. Nur die Sänger auf der Bühne sind ganz nah an Pangrazi dran. Der 40-Jährige sitzt unterhalb der Bühne, lediglich sein Kopf schaut durch einen Schlitz auf das Geschehen, damit ihn alle Künstler im Blick haben.

Die tragende Säule, die keiner sehen soll

Pangrazi ist ein echter Meister seines Fachs. Denn ein Opernsouffleur ist weit mehr als ein Stichwortgeber. Er hält die Bühne zusammen. "Ich bin direkter Vermittler zwischen den Sängern, dem Geschehen auf der Bühne und dem Dirigenten", sagt Pangrazi.

Aus seinem Kasten heraus dirigiert er die gesamte Oper für die Sänger mit. Und zwar exakt synchron zum Dirigenten, den er auf einem kleinen Monitor sieht. Zeitgleich singt Pangrazi zudem jede Partie auswendig mit und flüstert den Sängern die ersten Silben der kommenden Textzeile ein oder zwei Schläge im Voraus zu. Das ist wirklich große Kunst.

200-prozentige Präsenz

"Der Souffleur ist wie meine vierten Hände und meine vierten Augen", sagte Dan Ettinger, Dirigent der Turandot-Inszenierung. Oft gebe es hochkomplizierte Stellen in der Musik - da müsse er sich dann vollends auf das Orchester konzentrieren. In solchen Momenten schauen die Sänger auf Dario Pangrazi in seinem Kasten. Der Italiener, der in Buenos Aires Klavier und Dirigieren studierte, ist dann die verlässliche Instanz für alle Beteiligten der Inszenierung.

Seit zwei Jahren arbeitet er nun als Souffleur an der Oper in München. Er kennt die Sänger inzwischen sehr gut und weiß um ihre Schwächen und Stärken. "Ich muss ganz genau wissen, was den Sänger irritieren könnte. Ich muss mitsingen, mitfühlen und mitatmen. Dann sehe und spüre ich, was der Sänger braucht", erklärt Pangrazi.

Sie helfen auch Star-Tenören aus der Patsche

Hinter der Bühne, kurz bevor die Vorstellung losgeht, geht Pangrazi nochmal zu den Solisten in der Maske. Es ist der letzte Feinschliff. Ein allerletztes Mal geht er die schwierigen Musik- und Textpassagen durch. Das verleiht den Sängern Sicherheit. Und ihm selbst ein gutes Gefühl.

Und dann steigt Dario Pangrazi hinab in seinen Kasten. Die Musiker stimmen ihre Instrumente ein. Pangrazi bekreuzigt sich und holt tief Luft.