Die sechsmalige Siegerin Serena Williams hat auch ihr Zweitrundenspiel bei den Australian Open glatt gewonnen. Williams siegte in Melbourne 6:3, 6:4 gegen die Tschechin Lucie Safarova. Beide hatten sich zuletzt 2015 im Finale der French Open gegenüber gestanden, auch damals gewann die Amerikanerin. In der ersten Runde setzte sich die 35-Jährige in Australien gegen die Schweizerin Belinda Bencic durch, in der dritten trifft sie am Samstag auf Nicole Gibbs aus den USA. Im Vorjahr hatte Serena Williams das Finale in Melbourne gegen Angelique Kerber verloren.