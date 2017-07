Über Teilen Süd- und Westdeutschlands sind in der Nacht zu Freitag schwere Gewitter niedergegangen. In Baden-Württemberg war besonders die Region Mannheim betroffen. In Bayern wurden Zeltplätze geräumt.

Laut Polizei rückten in Mannheim Streifen zu 21 Einsatzstellen aus. So mussten etwa Gefahrenstellen abgesichert werden, nachdem mindestens elf Bäume umgestürzt waren. Im Stadtteil Feudenheim krachte eine über zehn Meter hohe Linde auf zwei geparkte Fahrzeuge, die schwer beschädigt wurden.

In Mannheim-Lindenhof musste die Feuerwehr einen sechs Meter langen Ast von den Gleisen einer Straßenbahnlinie räumen. Während des heftigen Gewitters über der Rheinebene gingen mehrere Alarmanlagen an. Bauzäune stürzten um. Noch am Morgen donnerte es in der Stadt.

Frankfurt: Flüge ausgefallen

Am Frankfurter Flughafen mussten die Starts zahlreicher Flüge am Donnerstagabend mit einer Ausnahmegenehmigung auf die Zeit nach 23:00 Uhr verschoben werden. Drei Flüge fielen nach Angaben eines Managers aus. Über 200 gestrandete Fluggäste verbrachten die Nacht in Betten im Transitbereich des Flughafens.

Auch über das Saarland und Bayern zogen Unwetter. In Bayern räumte die Polizei wegen starken Regens zwei Zeltplätze, wie ein Sprecher am Morgen mitteilte. Über 180 Menschen mussten die Campingplätze verlassen. Im oberfränkischen Viereth-Trunstadt schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Kieswerks ein und steckte Büroräume in Brand.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es im Laufe des Freitags zu weiteren schweren Gewittern mit starkem Regen und zum Teil Hagel und Sturm kommen.