Kalifornien hat in 50 Bezirken den Notstand ausgerufen. Gouverneur Jeff Brown reagierte damit auf Überschwemmungen, Erdrutsche sowie millionenschwere Schäden an Straßen und Autobahnen infolge von Winterstürmen. Auch in anderen US-Staaten wüteten Unwetter - mindestens 20 Menschen kamen ums Leben.

In den gesamten USA starben am Wochenende mindestens 20 Menschen, Dutzende weitere wurden verletzt. Ein Tornado im Osten des Landes tötete mindestens 14 Menschen im US-Bundesstaat Georgia und vier in Mississippi, an der Westküste in Kalifornien starben mindestens zwei weitere Menschen als Folge schwerer Regenfälle, wie der Sender CNN am Montag berichtete.

Notstand auch in Georgia

Der Gouverneur von Georgia, Nathan Deal, rief demnach für sieben Landkreise im Staat den Ausnahmezustand aus. "Diese Stürme haben zu Todesfällen, zahlreichen Verletzungen und weitreichenden Sachschäden geführt," sagte Deal und forderte die Einwohner zur Vorsicht auf, um Schlimmeres zu verhindern. US-Präsident Donald Trump sagte ihm Hilfe zu.

Auch der an Georgia angrenzende Norden Floridas wurde von dem Tornado in Mitleidenschaft gezogen. Bewohner der Region meldeten am Wochenende an die 40 Tornados, die Häuser und Wohnwagensiedlungen verwüsteten.

Baum erschlägt Frau in ihrem Haus

In Mississippi, wo laut Bericht mehr als 50 Menschen verletzt wurden, herrschte ebenfalls Ausnahmezustand. Im benachbarten Alabama berichteten demnach 15 Landkreise von Sturmschäden. Mindestens vier Menschen wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes verletzt.

Unter den Toten in Kalifornien war eine 36-Jährige, die im Norden des Staates umkam, als ein Baum auf das Dach ihrer Wohnung stürzte, wie der Fernsehsender News4Jax berichtete. Der Baum war dem Bericht zufolge 125 Fuß (38 Meter) hoch - so hoch wie die Christus-Statue in Rio de Janeiro.

Wirbelstürme im Januar ungewöhnlich

Im Landkreis San Diego versuchten Rettungskräfte demnach, die Leiche eines weiteren Opfers aus einem angeschwollenen Bach zu bergen. Vor der Pazifikküste am Pebble Beach wurden zwei weitere Menschen vermisst, wie CNN unter Berufung auf die Küstenwache berichtete.

Tornados sind in den USA im Januar eher selten. Im Mittleren Westen, wo es besonders häufig zu solchen Wirbelstürmen kommt, beschränken sie sich meist auf den Frühling. Im Südosten können sie aber theoretisch auch im Winter vorkommen, wie Patrick Marsh vom US-Sturmvorhersagezentrum sagte. In den vergangenen zehn Jahren gab es demnach im Januar durchschnittlich 38 Tornados - 2008 waren es 84, 2014 lediglich vier.