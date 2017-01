Das "Unwort des Jahres 2016" ist "Volksverräter". Das gab die Jury der sprachkritischen Aktion in Darmstadt bekannt. Das Wort sei ein "typisches Erbe von Diktaturen", unter anderem der Nationalsozialisten.

Als Vorwurf gegenüber Politikern sei das Wort so diffamierend, dass "ein solcher Sprachgebrauch das ernsthafte Gespräch und damit die für Demokratie notwendigen Diskussionen in der Gesellschaft abwürgt", teilte die Jury in ihrer Begründung für die Wahl des diesjährigen Unwortes mit.

Die Jury wies darauf hin, dass der Wortbestandteil "Volk", wie er in den Wörtern "völkisch" und "Umvolkung" gebraucht werde, ähnlich wie im Nationalsozialismus nicht für das Staatsvolk als Ganzes stehe, sondern für eine ethnische Kategorie, die Teile der Bevölkerung ausschließe und damit die Gültigkeit der Grundrechte für alle Menschen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik ausschließe.

Aktion wirbt für kritischen Umgang mit Sprache

Im Rahmen der Aktion wird jedes Jahr ein aus Sicht der Jury unmenschlicher oder unangemessener Begriff aus dem öffentlichen Gebrauch gewählt, um so für einen sensibleren und kritischeren Umgang mit Sprache zu werben. Die Aktion gibt es seit 1991. Diesmal waren bei der Jury 1.064 Einsendungen eingegangen; darunter befanden sich 594 verschiedene Vorschläge.

Die Jury nominierte in diesem Jahr neben "Volksverräter" kein weiteres Unwort. Sie begründete dies damit, dass sie der mit der Wahl ausgedrückten Kritik an dem derzeit in sozialen Netzwerken, aber auch in der Politik "zunehmenden Sprachgebrauch mit faschistischem und fremdenfeindlichem Hintergrund" mehr Gewicht verleihen wolle.

Neben dem "Unwort des Jahres" gibt es auch das "Wort des Jahres". Dieser Begriff wird unabhängig von der sprachkritischen Jury in Darmstadt von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden gewählt. Für 2016 entschied sie sich für den Begriff "postfaktisch" . Zur Begründung hieß es, in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen gehe es zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten.