von Joachim Pohl

Ein gutes dreiviertel Jahr hat das Bundesverfassungsgericht über den Verbotsantrag gegen die NPD verhandelt und beraten. Heute soll nun das Urteil verkündet werden. Nach dem Scheitern eines ersten Verbotsantrages im Jahr 2003 wäre der Staat diesmal endgültig blamiert.

In gut zwei Jahren feiert das Grundgesetz seinen 70. Geburtstag und bislang gab es nur zwei Parteiverbote in der Geschichte der Bundesrepublik. 1952 für die SRP, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP, und 1956 für die Kommunistische Partei Deutschlands, kurz KPD. Die noch junge Bundesrepublik war nach der Erfahrung mit der Nazi-Diktatur und dem totalen Zusammenbruch noch ein zartes demokratisches Pflänzlein Anfang der 50er-Jahre. Das galt es damals zu erhalten, vor extremen Kräften zu schützen, von rechts und links.

Die Folgen für die NPD wären happig

Joachim Pohl ist Leiter der ZDF-Redaktion Recht und Justiz

Heute, sechzig Jahre später ist Deutschland - trotz aller gegenwärtigen Populismus-Diskussionen - eine gefestigte Demokratie. Kommt es jetzt gleichwohl zu einem dritten Partei-Verbot? Die Bundesländer haben das beantragt. Es geht um die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD. Die klagenden Länder führten Zitate von NPD-Funktionären und Material ins Feld, um sie als aggressiv völkische, antisemitische und menschenverachtende agierende Partei zu entlarven. Vieles erinnere an die Ideologie der Nationalsozialisten.

Tragende Säule der Demokratie ist das Prinzip der politischen Parteien. Sie erledigen die Parlamentsarbeit und sind wesentlich an der politischen Willensbildung der Bevölkerung beteiligt. Das Grundgesetz schützt diese Rolle ausdrücklich. Logisch, dass ein Verbot von Parteien eines der sensibelsten Themen im Rechtsstaat ist. Aber nicht unmöglich. Das Grundgesetz stellt hohe Hürden auf. In Artikel 21 GG Absatz 2) heißt es:

"Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht."

Nur das oberste Gericht ist zu dieser Maßnahme befugt, Parteien sollen nicht zum Spielball anderer Kräfte werden. Und auch hier wird die Hürde noch einmal höher gehängt: Die Richter können ein Verbot nicht mit ihrer sonst üblichen einfachen, sondern nur mit Zweidrittelmehrheit verhängen. Wird eine Partei verboten, sind die Folgen happig: Sämtliche Abgeordneten im Bundestag (wo die NPD nicht sitzt), in den Landtagen (wo die NPD nicht mehr sitzt) im Europaparlament (wo ein NPD-Vertreter sitzt) verlieren mit Verkündung eines Verbots automatisch sofort ihr Mandat. In den Kommunalparlamenten (wo rund 330 NPD-Vertreter sitzen, siehe Infokasten unten) wohl ganz überwiegend auch, aber in zwei Bundesländern fehlt zumindest eine entsprechende Vorschrift. Außerdem wird das Parteivermögen eingezogen, Kennzeichen dürfen nicht mehr verwendet werden.

Zwei entscheidende Kriterien

Schon einmal war das Vorhaben gescheitert. 2003 wies das Verfassungsgericht einen NPD-Verbotsantrag in einer Vorprüfung formell zurück. Es stellte sich heraus, dass die Partei damals bis in die Führungsspitzen mit V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt war. Die Richter sahen sich nicht in der Lage zu beurteilen, was war von außen gesteuert, was war tatsächlich "original NPD". Jetzt also ein zweiter Anlauf. Im März 2016 hatte das BVerfG verhandelt, die Frage nach der Verfassungswidrigkeit der NPD durchleuchtet. Ein Verbot kommt rechtlich nur in Frage, wenn im Wesentlichen zwei Kriterien erfüllt sind.

Erstens: Die Partei muss in ihren Handlungen und Zielen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen.Zweitens: Die Partei, muss "darauf ausgehen", diese zu beseitigen. Das bedeutet, sie muss entsprechend gefährlich oder relevant für den Bestand des Staates sein.

Der Staat wäre erneut blamiert

Die NPD hat deutschlandweit etwas über 5.000 Mitglieder, bei Bundestagswahlen schafft sie seit längerem maximal die Ein-Prozenthürde.Aus den letzten ihr verbliebenen Landtagen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern flogen die Rechtsextremen vor kurzem raus. In deutschen Kommunalparlamenten hat die NPD noch etwa 330 Vertreter (siehe unten: Die NPD in Ländern und Gemeinden). Sieht so eine Gefahr für die Demokratie aus? Doch Kritiker warnen. Die NPD-Funktionäre gäben mit ihrer Parteistruktur anderen rechtsextremen Gruppierungen Rückhalt, außerdem erhielten sie staatliche Mittel aus der Parteienfinanzierung. Allein 2015 waren dies 1,3 Millionen Euro. Es drohe auch, dass die Partei im Falle eines Nicht-Verbots wieder erstarke und ihre gegenwärtige, möglicherweise taktische Zurückhaltung wieder ablege. Deshalb müsse die Partei zerschlagen werden. Andere meinen: Ein Verbot ändere nichts am rechtsextremen Gedankengut, NPD-Mitglieder würden ihre Gesinnung in andere Organisationen mitnehmen. Ginge das Verbot erneut ins Leere, wäre der Staat erneut blamiert. Das NPD-Verfahren war deswegen von jeher heftig umstritten. Und das wird sich nicht ändern, sollte das Urteil kein Verbot aussprechen.

Nach der Verhandlung im Frühjahr 2016 drang über die Beratungen der Richter nichts nach draußen. Ein Richter schied noch während des Verfahrens aus Altersgründen aus. So urteilen statt der üblichen acht Roten Roben dieses Mal nur sieben, es gilt Zweidrittelmehrheit. Sind nur zwei der Richter und Richterinnen gegen ein Verbot, war es das auch dieses Mal. Somit bleibt die Spannung hoch wie selten.