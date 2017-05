Jeder Nutzer sollte schriftlich festhalten, was mit seinen Benutzerkonten und Daten nach seinem Tod geschehen soll. Ein Facebook-Profil etwa kann man löschen lassen. Facebook bietet aber auch die Möglichkeit, das Profil eines verstorbenen Nutzers in den sogenannten Gedenkzustand versetzen zu lassen. Solche Nutzerprofile bleiben sichtbar, können aber nicht mehr verändert werden. Die Anleitung, was mit Accounts, Profilen und Daten geschehen soll, sollte gut verwahrt und am besten in einem Safe oder Bankschließfach deponiert werden, raten Verbraucherschützer. In seinem Testament sollte der Nutzer mitteilen, wo diese Anleitung zu finden ist.