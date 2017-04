Glotzen statt helfen. Menschen sind in Not - doch statt Rettungskräfte durchzulassen, stellen sich Gaffer in den Weg, machen Fotos, beschimpfen Sanitäter. Der Bundesrat berät über ein Gesetz dagegen. Das Ziel: Wer gafft, dem droht Knast.

von Joachim Pohl

Sie drängeln und behindern Rettungsarbeiten: Gaffer an Unfallorten gibt es sehr oft. In Bremervörde wird das Urteil gegen drei Männer erwartet, die sich sogar Rangeleien mit der Polizei geliefert haben. Der Bundestag berät unterdessen über ein Gesetz, um schon Drohungen gegen Retter zu bestrafen.

Juli 2015, Sommerstimmung: In der Kleinstadt Bremervörde stehen Menschen in freudiger Erwartung vor einer Eisdiele an. Da saust ein Auto ungebremst in die Menge. Ein Zweijähriger und ein 65 Jahre alter Mann sterben, neun Menschen werden verletzt. Am Steuer eine ältere Frau. Das Amtsgericht verurteilt sie später wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe. Die Fahrerin hatte es offenbar versäumt, ihr Krampfmittel zu nehmen und so die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Rangeleien mit der Polizei

Zurück zum dramatischen Geschehen vor Ort. Dort sind über 60 Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Rettungseinsatz. Es kommt zu einem Phänomen, das immer wieder für ungläubiges Entsetzen sorgt. Gaffer stehen nicht nur im Weg, drei Männer liefern sich sogar Rangeleien mit der Polizei. Sie werden später unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Heute könnte beim Amtsgericht in Bremervörde das Urteil fallen. Wie es auch ausgeht, es wirft ein Licht auf ein grundsätzliches Problem.

Ortswechsel: In Bautzen brennt im Februar 2016 ein geplantes Flüchtlingsheim. Zahlreiche Schaulustige zeigen damals laut Polizei "unverhohlene Freude" und kommentieren das Feuer mit abfälligen Bemerkungen über Flüchtlinge. Dies sorgte bundesweit für Entsetzen, ist aber für sich nicht strafbar. Zwei junge Männer widersetzen sich aber einem Platzverweis der Polizei, auch hier gibt es Rangeleien. Neun Monate später werden die beiden zu Jugendstrafen verurteilt, auch hier unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren

Der Gesetzgeber hatte bereits reagiert für Fälle, in denen Gaffer Rettungskräften mit Gewalt begegnen. Hier drohen eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Jetzt will man auch das erneut verschärfen - die Rede ist nun von Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Der Bundestag berät heute ein entsprechendes Gesetz. Und zwar für den, der bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr und Notlagen Hilfeleistungen von Feuerwehr, Katastrophenschutz oder eines Rettungsdienstes mit Gewalt oder Drohung behindert. Damit wäre dann das Verhalten gemeint, das die Hilfsmaßnahmen zumindest erschwert.

Rettungsgasse auch bei stockendem Verkehr

Ein Fall für sich sind Behinderungen bei sogenannten Rettungsgassen. Die Straßenverkehrsordnung schreibt sie in § 11StVO schon dann vor, wenn der Verkehr nur ins Stocken gerät. Unabhängig von der Anzahl der Spuren muss die ganz linke Spur nach links ausweichen, alle anderen Spuren nach rechts.

Typisch ein Fall auf der A5 in Hessen Ende März. Nach einem Personenunfall bildet sich ein Stau. Ein Polizeifahrzeug sorgt für eine Rettungsgasse in der Mitte. Die meisten Fahrer weichen auch brav zur Seite aus. Doch ein paar besonders Schlaue fahren direkt hinter dem Einsatzfahrzeug her. An der Unfallstelle geht es natürlich auch für sie nicht mehr weiter. Das Schlimmste aber: Sie blockieren die Gasse für die nachfolgenden Retter. Als die sich beklagen, werden sie nach eigenen Angaben sogar noch angepöbelt. Dieses Mal erstatten sie Anzeige. Doch die Ertappten kommen offenbar glimpflich davon.

Ein Sprecher der Darmstädter Polizei sagte laut "Frankfurter Allgemeine Zeitung", die geprüften Fälle lägen "im Bereich der Ordnungswidrigkeit". Das heißt, ein Bußgeld von gerade einmal 20 Euro. Blockieren einer Rettungsgasse wird bislang nur als Ordnungswidrigkeit geahndet. Auch hier wird gefordert, die Behinderung in den Rang einer Straftat zu erheben. Österreich ist bereits konsequenter: Dort können bis zu 2.000 Euro fällig werden.

Abschreckende Wirkung?

Keine Woche vergeht ohne einschlägige Gaffer-Meldungen. Der Urteilsspruch in Bremervörde wird wieder einmal allgemein aufhorchen lassen. Am Gaffer-Phänomen ändern wird er wahrscheinlich nichts. Treten die geplanten Straferhöhungen wirklich in Kraft, muss sich zeigen, ob wenigstens sie nachhaltig abschreckend wirken.