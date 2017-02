Wie denken Muslimas hierzulande, was sind ihre Wünsche und ihre Ziele? In unserer Reihe treffen wir junge Frauen - mit oder ohne Kopftuch. Diesmal Sakine Sahin in Berlin Kreuzberg.

Der Fall zieht sich schon seit fast zwei Jahren hin. Bei einem Bewerbungsgespräch mit mehreren Grundschulen, einem so genannten Casting, war die Frau gefragt worden, ob sie ihr Kopftuch auch während des Unterrichts tragen will. Die Muslima sagte Ja - und war damit draußen. Ihr wurde bedeutet, dass sie wegen des Berliner Neutralitätsgesetzes damit keine Chance habe, in einer Grundschule zu unterrichten. Ein Angebot für eine Anstellung in einer Berufsschule gebe es aber. Die Frau klagte, weil sie sich wegen ihres Glaubens diskriminiert fühlte.

Die Sache ist spitzfindig. Denn Richterin Renate Schaude musste an diesem Donnerstag nicht entscheiden, ob das Gesetz, das das Tragen von religiösen Symbolen an Berliner Schulen verbietet und nur in Ausnahmen zulässt, generell verfassungswidrig ist. Sondern sie musste entscheiden, ob es im Sinne des Grundgesetzes richtig ausgelegt wurde. Ob also bei der Nichteinstellung der Lehrerin alles mit rechten Dingen zuging und sie einen Anspruch auf Entschädigung hat. Ging es nicht, so Schmaude. Deswegen muss das Land ihr nun zwei Monatsgehälter zahlen. Trotzdem ist das Thema Kopftuch natürlich brisant. "Hier geht es um Grundsätzliches", sagte Schaude. "Wir sind sicher nicht die letzte Instanz."

Das sah auch die Richterin so: Diese Begründung sei ein Indiz für eine Diskriminierung, also eine Schlechterstellung gegenüber anderen Bewerbern. Stattdessen hätte das Land sie zum Beispiel erst einmal einstellen und dann woanders einsetzen können. Oder es hätte nachweisen müssen, dass der Schulfriede durch die kopftuchtragende Lehrerin gestört werde. Das alles hat das Land aber nicht gemacht, sondern sie pauschal abgewiesen. Obwohl das Neutralitätsgesetz auch Ausnahmen vorsehe.

"Zufrieden und erleichtert"

Der strittige Passus "Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in den öffentlichen Schulen nach dem Schulgesetz dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung von Religions- und Weltanschauungsunterricht."

"Wir sind zufrieden und erleichtert", sagte dann auch die Anwältin der Klägerin, Maryam Heschemi Yekani.Noch in der ersten Instanz hatte das Arbeitsgericht dem Land Berlin Recht gegeben. Obwohl der Richter schon damals seine Zweifel hatte und mehr direkt als indirekt die Klägerseite aufgefordert hatte, in die nächste Instanz zu gehen. Das Land Berlin hatte sich darauf berufen, dass das Neutralitätsgesetz das Tragen sämtlicher religiöser Symbole verbietet. Also auch den Habit einer Nonne oder den Turban der Sikhs.

Außerdem bekommen alle Lehrer in Berlin den gleichen Arbeitsvertrag. Wo sie letztlich eingesetzt werden, bestimmt das Land. Ein Anspruch auf die Wunschschule gibt es nicht. Ein Lehrer im Rollstuhl, argumentiert der Vertreter der Senatsverwaltung, könne auch nur an einer rollstuhlgerechten Schule unterrichten. Und nicht verlangen, dass die Schule umgebaut wurde. "Worin besteht also die Diskriminierung?", fragte er. Denn die Klägerin mit Kopftuch habe man ja einstellen wollen. Nur eben nicht an einer Grundschule.

Revision des Urteils möglich

Alle Versuche der Richterin, dass die Parteien sich gütlich einigen, schlugen fehl. Erster Versuch: Ob die Klägerin, die krank ist und deswegen nicht selbst beim Prozess war, nicht eine Perücke tragen könne, um dem religiösen Gebot der Haarbedeckung nachzukommen.Dem Land hätte das genügt: "Dann können wir den Rechtsstreit sofort beenden", sagt der Bevollmächtigte der Senatsverwaltung.Ein Anruf bei der Klägerin: Aus Glaubensgründen komme das für sie nicht in Frage. Zweiter Versuch: Der angebotene Arbeitsvertrag sei doch viel mehr wert als die Entschädigung. Und wenn das Neutralitätsgesetz tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig beurteilt werde, garantiere ihr niemand die Anstellung an einer Grundschule. Auch das kein Grund für die Klägerin zu verzichten.

Dritter Versuch, diesmal ans Land: Ob man sich vorstellen könne, die Entschädigung zu zahlen. Das, so die Senatsverwaltung käme einer vorschnellen Niederlage gleich. Die Politiker "machen sich auch Sorgen, was in der Zeitung steht". Da steht es nun trotzdem, obwohl das letzte Wort vermutlich nicht gesprochen ist. Das Land Berlin kann in Revision und damit vor das Bundesarbeitsgericht ziehen. Die Entscheidung dazu ist offen, sagte eine Senatssprecherin.

Überprüfung des Gesetzes gefordert

Die politische Diskussion darüber hat jedenfalls längst begonnen. Klaus Lederer, neuer Kulturstaatssekretär und Linken-Politiker, hatte Ende des Jahres vorgeschlagen, das Neutralitätsgesetz zu überprüfen. Er sei gegen ein Totalverbot bei Lehren. "Ich habe kein Problem damit, wenn eine Lehrerin ein Kreuz um den Hals trägt", sagt er dem Evangelischen Pressedienst. "Ich finde, das gehört in einer offenen Gesellschaft dazu, das auszuhalten." Dies gelte auch für andere religiöse Bekundungen von Lehrern an staatlichen Schulen. Also etwa das Kopftuch.

Auch der evangelische Landesbischof Markus Dröge sprach sich für eine Überprüfung aus, aber auch für eine offene und ruhige Diskussion. Einzelne Aspekte wie die islamische Kopfbedeckung müsse differenziert diskutiert werden: So sei "ein Kopftuch weniger schwierig als eine gesamte Verhüllung".