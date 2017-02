von Kristina Hansen

Seit zehn Jahren plant Hamburg die nächste Elbvertiefung, seit vier Jahren treffen sich die Stadt und Umweltschützer vor Gericht. Nun also die lang erwartete Entscheidung: Das Bundesverwaltungsgericht urteilt über das wichtigste Infrastrukturprojekt der Hansestadt.

Es ist der klassische Konflikt: Ökonomie kontra Ökologie. Sind die wirtschaftlichen Interessen höher zu bewerten, als mögliche Schäden für die Natur? Eine Schicksalsfrage, da sind sich beide Seiten einig. Die Elbe ist die Lebensader Hamburgs, sie hat die Hansestadt groß gemacht. Und für die Hafenwirtschaft ist die Vertiefung der Elbe die wichtigste Voraussetzung dafür, dass das auch so bleibt.

Seit 200 Jahren wird ausgebaggert

Ursprünglich war die Elbe einmal vier Meter tief. Doch mit dem zunehmenden Handel in der Welt und Hamburgs Aufstieg zu einem der wichtigsten Häfen mussten immer wieder die Baggerschiffe ausrücken. Insgesamt acht Mal wurde die Fahrrinne den immer größer werdenden Schiffen angepasst, jetzt hat sie eine Tiefe von mindestens 15,8 Meter. Nun sollen noch einmal rund eineinhalb Meter dazu kommen, damit auch die größten Containerriesen den Hamburger Hafen problemlos anlaufen können.

Um Kosten zu sparen haben die Reeder in den letzten Jahren vor allem zwischen Asien und Europa immer größere Schiffe eingesetzt. Rund 20.000 Standardcontainer können sie an Bord nehmen - aber voll beladen haben sie zu viel Tiefgang und können den Hamburger Hafen nicht anlaufen. Ein Teil der Ladung wird deshalb schon jetzt in anderen Häfen gelöscht. Das enge Zeitfenster von Ebbe und Flut schränkt den Verkehr zusätzlich ein, die Vertiefung der Fahrrinne soll auch hier mehr Flexibilität bringen. Außerdem soll die Fahrrinne auch verbreitert werden, damit die Schiffe einander beim Ein- und Auslaufen passieren können.

Weichenstellung für die Zukunft

Dem Welthafen droht der Abstieg in die Provinzliga, fürchten die Hafenbetriebe - mehr als 260.000 Arbeitsplätze hängen bundesweit an Deutschlands größtem Seehafen. Wird die Elbvertiefung abgelehnt, würden sich mittelfristig die Reeder umorientieren, Hamburg verlöre den Anschluss an den Welthandel. Andere nordeuropäische Häfen wie Rotterdam sind leichter und damit kostengünstiger zu erreichen. Der Umschlag in Hamburg würde deutlich zurückgehen - und damit die Beschäftigung.

Die Umweltverbände halten dieses Szenario für übertrieben, da der Containerumschlag ohnehin hinter den Prognosen zurückbleibe, der Welthandel langsamer wachse. Die ökologischen Folgen einer Elbvertiefung dagegen seien gravierend: Die Fließgeschwindigkeit des Flusses würde sich erhöhen, wertvolle Uferflächen mit seltenen Pflanzen würde häufiger überflutet - die Bundesverwaltungsrichter kennen jetzt den Schierlings-Wasserfenchel. Diese Pflanze gibt es nur noch vereinzelt in den Elbmarschen und sonst nirgendwo. Die Umweltschützer befürchten, dass er die Folgen der Ausbaggerung nicht überlebt. Außerdem seien Laichgebiete von Fischen gefährdet und der bisherige Deichschutz sei nicht ausreichend.

Hoher Stellenwert des Gewässerschutzes in Europa

Wichtig für die Entscheidung in Leipzig: die europäische Wasserrahmenrichtlinie. Sie verbietet Maßnahmen, die zu einer Verschlechterung der Gewässerqualität führen könnten. Vor eineinhalb Jahren hat der Europäische Gerichtshof diesen Punkt bestätigt, aber ebenso auch die Möglichkeit von Ausnahmen, wenn das öffentliche Interesse die ökologischen Verschlechterungen überwiegt.

Die Leipziger Richter müssen auch entscheiden, ob die Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz, zu denen sich Hamburg im Falle einer Elbvertiefung verpflichtet hat, ausreichen. Die klagenden Naturschutzverbände BUND und Nabu haben durch den jahrelangen Widerstand eine ganze Reihe von Nachbesserungen erreicht, das Planverfahren wurde immer wieder angepasst.

Endgültiges Nein unwahrscheinlich

Kurz vor Weihnachten haben die Richter in drei Verhandlungstagen noch einmal beide Seiten gehört. Jetzt fällt also das Urteil. Die meisten Fachleute rechnen nicht damit, dass die Elbvertiefung grundsätzlich abgelehnt wird. Womöglich müssen einzelne Punkte nachgearbeitet werden, dies würde zu einer erneuten Verzögerung führen. Je nach Umfang können es mehrere Jahre sein. Kommt dagegen ein klares grünes Licht aus Leipzig, wird mit den Ausbaggerarbeiten frühestens im August begonnen.