"Basis ist Boss": Unter diesem Motto entscheidet die Basis der Grünen über ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Heute findet das letzte Urwahl-Forum statt. Drei Männer kämpfen um den Platz an der Seite von Katrin Göring-Eckardt. Ein Favorit lässt sich noch nicht ausmachen.

Nach acht Urwahlforen im letzten Vierteljahr können die Kandidaten jeden Satzbaustein des Mitbewerbers auswendig. Hofreiter könnte die Göring-Eckardt geben, Habeck den Özdemir. Mittlerweile wissen die vier Bewerber um die zwei Posten der Spitzenkandidaten, was beim Publikum ankommt. Die rund 2.000 Parteimitglieder, die die je zweistündigen Veranstaltungen bisher besucht haben, waren danach meist ratlos.

And the winner*in is …

Die einzige Frau unter den Bewerbern, Katrin Göring-Eckardt, hat schon gewonnen. Die grüne Frauenquote schreibt eine Frau im Spitzenduo vor und "KGE" hat keine Gegenkandidatin.Das findet die Fraktionsvorsitzende im Bundestag zwar blöd, "aber jetzt ist es so und ich kann es nicht ändern". Sie kämpft nur noch darum, am Ende der Auszählung nicht nur mit einer Stimme - ihrer eigenen -, gewählt zu sein. Der Spott wäre den Grünen sicher und das Instrument Urwahl beschädigt.

Die Männer baggern wie blöde um den freien Platz im Wahlkampfduo. Die Chancen der einzelnen Kandidaten sind nicht auszurechnen. Alle Szenarien sind durchdekliniert und für jeden gibt es Argumente. Anton Hofreiter, der einzige Parteilinke, Cem Özdemir, der außenpolitisch profilierte Parteivorsitzende, und Robert Habeck, der Landesminister, der seine Regierungsverantwortung ins Feld führt. Doch das Abstimmverhalten der Parteimitglieder wagt niemand zu prognostizieren. Am 18. Januar wird das Ergebnis bekannt gegeben.

BKA-Chef als Gast bei den Grünen

Das letzte Urwahlforum vor dem Einsendeschluss wird die vier Spitzengrünen mit der Frage nach der Sicherheit in Deutschland konfrontieren. Nach den Sicherheitskonzepten von CSU, CDU und SPD geraten die Grünen unter Druck, ihr Plädoyer für Weltoffenheit zu verteidigen. Parteichef Özdemir befürchtet, dass die Debatte noch an Schärfe zunehmen könnte, "wenn der IS in Syrien zurückgedrängt wird und Dschihadisten als sogenannte Gefährder nach Europa zurückkehren". Bei der Neujahrsklausur des Bundesvorstands in der kommenden Woche werden die Grünen die Bedrohungslage in Deutschland mit BKA-Präsident Holger Münch besprechen.

Die Grünen bestehen auf eine restlose Aufklärung des Anschlags vom Berliner Breitscheidplatz. "Da tun sich Abgründe auf", erklärt Özdemir. Deshalb könne eine ernsthafte Debatte über die Konsequenzen für die Sicherheitsarchitektur in Deutschland erst nach der Aufklärung geführt werden.

Kaltstart ins Jahr 2017

Das neue Jahr hat für die Grünen nicht gut begonnen. Fragen von Parteichefin Simone Peter zum jüngsten Polizeieinsatz an Silvester in Köln flogen den Grünen um die Ohren und weckten Zweifel an einem geklärten Verhältnis zu Sicherheitsorganen im Land. Özdemir verspricht, man werde auf den Klausuren von Partei und Fraktion "den Schalter umlegen und Antworten geben". Robert Habeck ergänzt im "Tagesspiegel": "Wir müssen uns auf die neuen Zeiten einlassen. Dazu brauchen wir auch eine eigene Agenda für innere Sicherheit."

Argumentativ warmlaufen können sich die vier Urwahlkandidaten heute im direkten Schlagabtausch. Einig sind sie sich darin, andere Themen im Wahljahr nicht zu vergessen. Auch der Klimaschutz habe etwas mit der Sicherheit zu tun, erklärt Fraktionschef Hofreiter, "denn die Bedrohung für die Menschheit, die vom Klimawandel ausgehe, ist größer als durch Terror".