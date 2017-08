von Maya Dähne, New York

Während Präsident Trump Ferien auf seinem Golfplatz macht und Nordkorea droht, denken die Demokraten in Washington fieberhaft darüber nach, wie sie Trump bei der nächsten Wahl loswerden. Ein Programm gibt es schon, Kandidaten auch. Allerdings sind viele alte Hüte dabei.

Die US-Demokraten sind offenbar unter die Pizzabäcker gegangen. "Better Deal. Better jobs, better wages, better future" heißt ihr neues Programm. Viele Amerikaner erinnert dieser Slogan eher an Pizza als an Politik. Schließlich wirbt die Pizzakette Papa John’s aus Kentucky seit Jahren mit der Botschaft "Better ingredients. Better pizza" um hungrige Kundschaft.

Spott für die "Pizzapartei"

Das Rezept der Demokraten für eine bessere Zukunft besteht vor allem aus wirtschaftspolitischen Zutaten: Unternehmensmonopole sollen aufgebrochen werden. Durch Steuervergünstigungen und Investitionen sollen zehn Millionen neue Jobs entstehen. Außerdem wollen die Demokraten den Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde erhöhen und bezahlten Urlaub im Krankheitsfall sowie Familienzeiten einführen. Die Demokraten wollen dem Wähler Salami mit extra Käse verkaufen, lästerten hunderte Twitter-User. "Leere Pizzakartons, leere Versprechen."

Tatsächlich trägt der "Better Deal" vor allem die Handschrift des linken Flügels der Partei. Viel Bernie Sanders mit einer kleinen Prise Hillary Clinton. Die Frage ist, ob den amerikanischen Wählern der "Better Deal"“ besser schmeckt als Populismus à la Trump. Die nächsten Wahlen, die Midterm Elections, stehen bereits in zwei Jahren an, die Präsidentschaftswahl dann im November 2020. Das Ziel der Demokraten: Die Mehrheit im Kongress zurückgewinnen und Trump ablösen.