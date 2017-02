Mit seinem Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern hat US-Präsident Trump eine Welle des Protests ausgelöst. An Flughäfen in den USA kam es zu Demonstrationen, weil dort Reisende wegen Trumps Dekret festgehalten wurden.

In ganz Amerika versammeln sich Menschen, um gegen Donald Trump zu demonstrieren. Die Entertainerin Gayle Tufts, die in Deutschland lebt, fliegt bald in die USA, um den Protest zu verstärken.

Über Donald Trumps Dekrete ist US-Entertainerin Gayle Tufts entsetzt. Sie will in ihren Comedy-Shows Humor als Waffe nutzen, um Trump zu kritisieren. Der globale Widerstand macht ihr Hoffnung, sagt Tufts im heute.de-Interview - und schildert, wie ihre amerikanischen Freunde nun zu Frust-Essen neigen.

Wir haben Sie im Mai interviewt, als Donald Trump von den Republikanern nominiert wurde. Sie haben gesagt: Wenn Donald Trump gewählt wird, würden Sie Ihren Mann heiraten und Ihren amerikanischen Pass abgeben. Sind Sie schon Deutsch geworden?

Gayle Tufts ... ... ist eine US-amerikanische Entertainerin, die in Deutschland lebt. Sie schreibt und produziert Shows mit Musik und Stand-up-Comedy auf Englisch und Deutsch. Humor will sie nun als Waffe nutzen, um Trump zu kritisieren.

In den 25 Jahren, die ich jetzt hier lebe, bin ich wirklich Deutsch geworden (lacht). Und ich habe mich entschlossen: Ich möchte die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen.

Als Zeichen des Protests gegen Trump?

Ja. Bislang sah ich keinen Grund dafür - jetzt aber schon. Aber ich habe auch andere Gründe. Ich zahle seit 25 Jahren Steuern in Deutschland, ich fühle mich hier wohl und möchte endlich wählen können.

Wie erleben Sie Trumps erste Tage als Präsident?

Es ist einfach nur schrecklich. Jeden Tag wird es immer schlimmer. Trump ist eine Schande für Amerika. Das Tempo, das er vorlegt, und seine rassistische, nationalistische Agenda sind beängstigend.

Was schockiert Sie am meisten?

Das Einreise-Verbot für Muslime. Das ist nicht mein Amerika, das Menschen aufgrund ihrer Religion diskriminiert und Flüchtlinge abweist. Andererseits ist es wiederum mein Amerika, weil sich die Menschen das nicht gefallen lassen, dagegen demonstrieren und vor Gericht ziehen. Es freut mich, dass der Protest so viele Menschen auf die Straßen bringt wie seit dem Vietnam-Krieg nicht mehr.

Inwiefern reihen Sie sich in die Protest-Kultur ein?

Kritik an der amerikanischen Politik gehört zum festen Programm meines Bühnenprogramms. Ich werfe mich zum Beispiel auf die Bühne und wüte drei Minuten lang. Dabei entschuldige ich mich stellvertretend für alle Amerikaner für unseren schrecklichen Präsidenten.

Sie mimen auch die Freiheitsstatue. "Über die Wangen der Freiheitsstatue rollen Tränen", sagte der demokratische Oppositionsführer im Senat, Charles Schumer. Auch Ihnen?

Nein. Als Freiheitsstatue weine ich nicht, sondern bin richtig wütend. Weinen bringt nichts. Nur Protest bewirkt etwas.

Werden Sie, wenn Sie wieder in die USA fliegen, Ihr Land wieder erkennen?

Ich hoffe schon, weil es schon am 17. Februar soweit sein wird. Allerdings habe ich mir schon die Frage gestellt: Kann ich guten Gewissens nach Amerika fliegen, während andere nicht einreisen können? Andererseits: Ich möchte mir selbst ein Bild vor Ort machen und mit meiner Familie und meinen Freunden protestieren gehen. Ich verstehe, wenn jetzt viele Leute aus Protest gegen Trump amerikanische Produkte boykottieren wollen. Ich finde es aber wichtig, in Kommunikation zu bleiben.

Wer schockiert Sie mehr: Donald Trump oder sein ultrarechter Chef-Stratege Stephen Bannon?

Bannon ist eine deutliche Spur schlimmer als Trump. Von ihm stammt der Spruch: "Ich möchte, dass alles zusammenkracht und das Establishment zerstört wird." Mir macht Angst, dass ein Mann, der keine demokratische Legitimation hat, jetzt so viel Macht in Washington hat. Bannon steht für die rechtsextreme Alt-Right-Bewegung in den USA, die von einer "white supremacy" ausgeht: der Annahme, dass Weiße überlegen sind. Widerlich.

Werden Sie Witze über den Bling-Bling der First Family machen?

Nein. Ich halte Melania Trump für sehr klug, denn sie zieht nicht ins Weiße Haus ein, sondern bleibt in New York. Weit weg von ihrem verrückten Mann. Wahrscheinlich hält sie ihn nur mit drei Stunden Entfernung aus. Peinlich hingegen finde ich Trumps Tochter Ivanka. Ich finde es sehr geschmacklos, dass just an dem Tag, als Trump das Einreiseverbot unterschrieb, sie ihre schicke Abendgarderobe präsentierte. Das ist eklig.

Was berichten Ihre Freunde in Amerika?

Dass sie mehr Rotwein und mehr Cocktails trinken. Dass sie im Durchschnitt sieben Kilos zugenommen haben. Ich habe Freunde, die seit Jahren keine Kohlenhydrate mehr gegessen haben. Aber wegen Trump sind sie so verzweifelt, dass sie sich nun auch eine Pizza reinstopfen. Aber es ist gut, wenn sie Kraft gewinnen: So sind sie stark für den Widerstand.

Das Interview führte Raphael Rauch.

