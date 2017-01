Nach den vermuteten Hacker-Angriffen während des US-Präsidentschaftswahlkampfs hat US-Präsident Obama eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verkündet. Die USA weisen 35 russische Geheimdienstagenten aus. Zudem sollen zwei russische Anlagen in den USA geschlossen werden. Die USA beschuldigen höchste Regierungsstellen in Moskau, sich mit den Cyberangriffen in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben.

Russische Hackerangriffe haben den US-Wahlkampf beeinflusst. Das haben jetzt mehrere US-Geheimdienste offenbart. Und die Verantwortung dafür geben sie der russischen Führung. Doch die Folgen bleiben offen. Vor allem, weil der neue US-Präsident einen russlandfreundlichen Kurs fahren will.

Mehrere US-Geheimdienstchefs haben der russischen Führung eine direkte Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA vorgeworfen. Nur "Russlands allerhöchste Verantwortungsträger" könnten für den Datendiebstahl und die Daten-Veröffentlichungen während des Wahlkampfs verantwortlich sein, erklärten Geheimdienstdirektor James Clapper, NSA-Chef Michael Rogers und Pentagon-Abteilungsleiter Marcel Lettre in einem gemeinsamen Statement vor einem Senatsausschuss. Damit widersprachen sie dem künftigen Präsidenten Donald Trump, der eine Einmischung Russlands zu seinen Gunsten bezweifelt.setze "Informations-Techniken" ein, um die öffentliche Meinung auch in Europa und Asien zu beeinflussen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Geheimdienstverantwortlichen.

Trump: "Großer Fan" der Geheimdienste

Der zuständige Ausschuss des US-Senats hatte sie zu einer Anhörung über ihre Erkenntnisse zur Einmischung Russlands vorgeladen. Clapper hattebereits zuvor im Namen der 17 US-Geheimdienstagenturen vorgeworfen, seine Cyber-Spionage zu intensivieren und zentrale Infrastrukturen anzugreifen. Damit solle das Vertrauen der Öffentlichkeit in Informationen, Dienste und Institutionen untergraben werden. Der künftige US-Präsident Trump nahm unterdessen für sich in Anspruch, er sei ein "großer Fan" der US-Geheimdienste.

Während er die Geheimdienste noch am Vortag scharf kritisiert hatte, erklärte Trump am Donnerstag via Twitter: "Die Medien lügen, um es so aussehen zu lassen, als wenn ich gegen 'Geheimdienste' wäre, obwohl ich tatsächlich ein großer Fan bin." Die US-Geheimdienste und der scheidende Präsident Barack Obama werfenvor, hinter Hackerangriffen auf die US-Demokraten im Wahlkampf zu stecken. Durch die Veröffentlichung interner Schriftwechsel über die Enthüllungsplattform Wikileaks wurden demnach gezielt die Demokraten belastet und Trump unterstützt.

Virtueller Gegenangriff

Die Liste der US-Sanktionen gegen Russland wegen mutmaßlicher Hackerangriffe im Wahlkampf ist lang. Russische Agenten wurden ausgewiesen, den Moskauer Geheimdiensten drohen Wirtschaftssanktionen. Doch US-Präsident Barack Obama hat klargemacht, "zu gegebener Zeit" noch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die USA stehen dabei allerdings vor einem Dilemma: Sollen sie zum virtuellen Gegenangriff übergehen - mit unabsehbaren Folgen? Oder Russland nur ein bisschen ärgern? Oder sich ganz zurückhalten?

Nach Einschätzung von Experten ist Vorsicht bei der Auswahl möglicher Vergeltungsschläge geboten. Für denkbar halten die beiden IT-Fachleute Evan Perkoski und Michael Poznansky etwa Cyberangriffe auf die Computer von Personen im direkten Umfeld von Präsident Wladimir Putin. Ein Angriff auf "Oligarchen, deren Unterstützung für Putin entscheidend ist", könnte eine scharfe Warnung sein, sich nicht noch einmal einzumischen. Die Amerikaner könnten außerdem versuchen, die russischen Finanzsysteme oder russische Konzerne mit Hackerangriffen zu destabilisieren, schrieben Perkoski und Poznansky in dem Blog War on the Rocks, einem US-Portal mit Analysen zu Kriegseinsätzen und Sicherheitspolitik. Hierbei sei das Ziel, "die öffentliche Meinung gegen die Regierung zu richten".

Denkzettel für Putin?

Susan Hennessey, eine frühere Juristin beim Geheimdienst NSA, rechnet ebenfalls mit einer "nicht-öffentlichen" Antwort, um Putin einen Denkzettel zu verpassen. Ins Visier geraten könnten Kreml-Beamte, um ihnen zu zeigen, "dass wir Bereiche erreichen, mit denen sie nicht gerechnet haben". Abgesehen von dieser Machtdemonstration hält die Sicherheitsexpertin einen spektakulären Hackerangriff oder die Veröffentlichung geheimer Informationen für eher unwahrscheinlich - schon allein, um andere Staaten nicht zum Nachahmen anzustiften.

Auch Steve Grobman, Technikdirektor bei Intel Security, sieht in Obamas Maßnahmen eher eine Warnung an Moskau, er geht nicht von einer ernsthaften Provokation von Seiten der USA aus. Jegliche Gegenmaßnahmen im Cyberbereich sollten "gut durchdacht sein und gezielt ausgeführt werden", um Kollateralschäden bei denjenigen zu vermeiden, die nicht zum Ziel gehören. Außerdem bestehe die Gefahr, dass die "Eskalation von Cyberaktivitäten" zu einem richtigen Konflikt führe, betont der Experte.

Schwachstellen aufgezeigt

James Lewis, Spezialist für Cybersicherheit am Institut CSIS, geht deshalb eher davon aus, dass es die USA bei den schon bekannten Sanktionen belassen. "Ich denke nicht, dass Cyberwaffen eingesetzt werden", sagt er. Es gebe einen "großen Wunsch, eine Eskalation dieses Konflikts zu vermeiden". Die Russen hätten die USA nicht angegriffen, sondern Spionage und ihre Politik eingesetzt, "das könnten wir auch tun".

In jedem Fall aber dürften die Hackerangriffe in den USA gezeigt haben, dass das Land seine Sicherheitsarchitektur auf diesem Gebiet verbessern muss - ganz gleich von wo aus sie nun ausgeführt wurden. Die Regierung müsse ihre "Cyberabwehr unbedingt verbessern, wenn wir solche Vorfälle künftig vermeiden wollen", schreibt Claude Barfield vom konservativen Forschungszentrum American Enterprise Institute. Dabei habe Obama viel zu lange "getrödelt".