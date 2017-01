Die Proteste in New York gegen den neugewählten Präsidenten Donald Trump halten an.

von Maya Dähne, New York

Was wird nach der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten mit den USA und der Welt geschehen? Diese Frage bewegen Politik, Wirtschaft - und auch amerikanische Künstler. Einer von ihnen überwies Trumptochter und Sammlerin Ivanka aus Protest sogar Geld zurück.

Amerika blutet. So sieht es Illma Gore. Pünktlich zur Amtseinführung von Präsident Trump hat die junge Künstlerin ein riesiges Gemälde fertig gestellt. Zu sehen ist eine amerikanische Flagge, um die sich eine Gruppe von Menschen scharrt, ein muslimisches Paar mit Baby, ein Schwarzer, eine Latina. Alles ist blutrot. Kein Wunder, statt Farbe hat Gore menschliches Blut verwendet. Sie selbst und mehrere Künstlerfreude haben literweise Blut gespendet. Der Titel: "Rise up thy young blood" ("Lass dein junges Blut sich erheben").

Trump im Bikini

Das Monumentalbild ist in einer Galerie in Kalifornien ausgestellt. Was einige Kritiker geschmacklos und eklig finden (das Bild ist mit Acryl überzogen, so dass kein Betrachter mit der blutigen Oberfläche in Berührung kommt), ist für die Künstlerin Ausdruck furchtlosen Widerstands. Im Lauf des Jahres hat Gore gemeinsam mit dem Künstlerkollektiv Indecline weitere Aktionen geplant. Womöglich werden die nackten Donald Trump Statuen (Titel: "Der Kaiser hat keine Eier") wieder auferstehen, die im vergangenen Jahr in mehreren amerikanischen Städten aufgetaucht waren.

In Manhattan posiert Donald Trump derzeit nicht nackt, sondern im knappen Stars and Stripes-Bikini. Das Bild der Künstlerin Kristen Williams ist eines von 80 Kunstwerken, die seit gestern unter dem Titel Uprise/Angry Women ("Aufstand der wütenden Frauen") in einer Galerie in Tribeca zu sehen sind.

Kunst allein kann nichts ausrichten

"Die Wahl war ein Riesenschock für mich", sagt die Galeristin Indira Cesarine. "Ich wußte, ich muss etwas tun. Ich habe noch am Tag nach der Wahl angefangen, diese Ausstellung zu planen." 400 Künstlerinnen aus aller Welt reichten ihre Werke ein, vereint in ihrer Wut und ihrer Verachtung gegen Donald Trump. "Um mit dieser Wut fertig zu werden, greife ich nicht zur Knarre sondern zum Pinsel", sagt Kristen Williams. "Wir können nicht einfach dasitzen und abwarten was passiert. Wir müssen kämpfen."

Galeristin Cesarine hofft, dass bis zum Ende des Monats alle Werke verkauft sind. Ein Teil des Erlöses soll einer Frauenrechtsorganisation zugutekommen. "Kunst alleine kann gegen Trump natürlich nichts ausrichten", meint die Galeristin. "Aber Kunst kann Menschen motivieren, sich zu solidarisieren und zu organisieren, Widerstand zu leisten."

Jetzt auch "Fake Art"

Dass Kunst zur Kampfansage werden kann, hat der prominente New Yorker Fotokünstler Richard Prince gerade gezeigt. Vergangene Woche erklärte er in mehreren Tweets, eines seiner Kunstwerke sei "Fake Art". "Das ist nicht mein Werk. Ich habe es nicht gemacht. Ich verleugne es."

Das betroffene Werk ist ein Foto von Ivanka Trump im Bademantel, zwei Stylisten bearbeiten ihr Haar, während sie ein Selfie von sich schießt. Vor knapp drei Jahren hatte sie das Werk für 36.000 Dollar von Prince gekauft. Jetzt hat er ihr das Geld zurück überwiesen. Als Akt des Protests gegen ihren Vater und seine Präsidentschaft. "Es war ein ehrlicher Weg für mich zu protestieren", sagte Prince in einem Zeitungsinterview. "Ich habe beschlossen, dass die Trumps keine Kunst sind."

"Liebe Ivanka, wir müssen über deinen Dad reden"

Die Trumps sind vielleicht keine Kunst, aber sie sammeln welche. Ivanka Trump besitzt mehrere Werke bekannter zeitgenössischer Künstler. Auf den Fotos, die sie regelmäßig auf Instagram postet, sind nicht nur sie selbst und ihre Kinder in luxuriös-geschmackvollem Ambiente zu sehen. Im Hintergrund sind Bilder von Joe Bradley, Christopher Wool und Alex da Corte zu erkennen.

Seit Donald Trump gewählt ist, will kaum mehr jemand aus der Kunstszene mit dem Namen Trump in Verbindung gebracht werden. "Liebe Ivanka. Bitte häng meine Bilder ab. Es ist mit peinlich, mit dir gesehen zu werden", postete Alex da Corte. Er ist einer von mehreren Künstlern, die mit einer Instagram-Postkarten-Aktion gegen die "Normalisierung des Trumpismus" protestieren.

Die virtuellen Postkarten an Ivanka beginnen immer gleich: "Liebe Ivanka, wir müssen über deinen Vater reden." Über Rassismus und Frauenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit. "Wir hoffen, dass Ivanka als Stimme der Vernunft Einfluss nimmt auf ihren Vater", sagen die Künstler. Gerade haben sie mit Umzugskisten vor dem Haus der Trump-Tochter demonstriert. Wenn Ivanka demnächst nach Washington umzieht, soll sie ein paar Kisten Freiheit, Menschenrechte und Umweltschutz mitnehmen.

Spart Eure Kräfte

Am Ende werden allerdings weder die Anti-Trump Kunst, noch Demonstrationszüge oder ein Streik aller Kultureinrichtungen am Tag der Amtseinführung Trump stoppen. Es sei schön, dass die Kunstwelt so engagiert sei, schrieb ein Kunstkritiker gerade sarkastisch. "Aber leider ist es völlig zwecklos. Spart euch eure Kräfte, ihr werdet sie noch dringend brauchen."