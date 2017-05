Merkels Bierzelt-Rede nach dem G7-Gipfel sorgt in US-Medien für viel Aufmerksamkeit. Von einem "neuen Kapitel" und "richtungsweisenden Veränderungen" der US-europäischen Beziehungen ist die Rede. Die alte Ordnung sei vorbei, aber die Tür zu Europa noch nicht geschlossen, so das US-Magazin "The Atlantic".

"Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Wahlkampfveranstaltung nach dem G7-Gipfel auf Sizilien, bei dem US-Präsident Donald Trump fast alles blockiert hatte. "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen", schlussfolgerte die Kanzlerin in einem voll besetzten Bierzelt in München.

"Düstere Auslegung der transatlantischen Bindungen"

Die Äußerung von Europas mächtigster Politikerin schlägt Wellen in wichtigen US-Medien. Die "Washington Post" spricht von einem "neuen Kapitel in den US-europäischen Beziehungen" und bescheinigt der Kanzlerin "eine düstere Auslegung der transatlantischen Bindungen, die das Fundament der Sicherheit des Westens in Generationen seit dem Zweiten Weltkrieg waren".

Merkel habe sich eindeutig gegen Trump gewandt, so das Blatt: "Sie hat ihn glasklar zurückgewiesen, ohne ihn ein einziges Mal beim Namen zu nennen."

Merkel "schaut über Trump hinaus"

"Die Kanzlerin, Europas einflussreichste Anführerin, schaut bereits über Trump hinaus", kommentiert die "New York Times" . Erkennbar enttäuscht habe sie aus den Begegnungen beim G7-Gipfel geschlossen, dass die USA unter Trump ihrem Land und ihrem Kontinent nicht mehr der verlässliche Partner seien, an dem man sich früher wie automatisch orientiert habe. Ihre Aussagen deuteten auf "eine richtungsweisende Veränderung in den transatlantischen Beziehungen" hin.

Die "Los Angeles Times" kommt zu dem Schluss, dass Merkels Rede "eine potenziell weitreichende negative Bewertung" von Trumps Gesprächen mit den europäischen Partnern und den Chefs der führenden Industriestaaten darstelle.

"Katastrophe für US-europäische Beziehungen"

Das US-Magazin "The Atlantic" hält Trumps Reise nach Europa für eine "Katastrophe für die US-europäischen Beziehungen". Zu Merkels Bierzelt-Rede schreibt der Kommentator, Merkel habe jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich Europa in der Zukunft wieder auf die USA verlassen könne - "die Tür ist nicht geschlossen, aber die alte Ordnung ist vorbei".

Die Kolumnistin Anne Applebaum twittert: "Seit 1945 haben erst die UdSSR und dann Russland versucht, einen Keil zwischen Deutschland und die USA zu treiben. Dank Trump hat Putin es geschafft."

"Restrukturierung der Weltmächte"

Der New Yorker Medienwissenschaftler Jeff Jarvis kommentiert Merkels Ansprache auf Twitter: "Dieses ist eine bedeutende Rede in der Restrukturierung der Weltmächte. Wer bei Sinnen ist, muss ein starkes Europa unterstützen, um Russland zu kontern - und Trump."

Einige Kommentare in sozialen Netzwerken verwiesen aber auch darauf, dass die Kanzlerin in einem Bierzelt gesprochen habe: Wer aus dieser Rede nun eine Neudefinition des transatlantischen Verhältnisses machen wolle, blase eine Wahlkampfrede unverhältnismäßig auf.