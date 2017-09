Marcel Schrötter gibt zwölf Wochen nach dem bislang letzten Start sein Comeback in der Moto2-WM. Am Wochenende beim GP von Aragonien/Spanien will er mit einer individuell angefertigten Manschette an der linken Hand an den Start gehen. Der 24-Jährige aus Vilgertshofen hatte sich in der Sommerpause beim MotocrossTraining in Australien einen Kahnbeinbruch zugezogen und war operiert worden. Wegen der Verletzung verpasste der WM-15. die Läufe in Brünn/Tschechien, Spielberg/Österreich, Silverstone/England und Misano/Italien.