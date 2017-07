Chinas Präsident Xi Jinping hat bei seinem Besuch in Hongkong eine große Militärparade abgenommen. Xi besuchte am Freitag einen Militärflughafen der Volksbefreiungsarmee im Norden der Sonderverwaltungszone und fuhr in einem offenen Geländewagen an den aufmarschierten Truppen vorbei. Neben Panzern und Kampfhubschraubern wurden auch Raketenwerfer zur Schau gestellt. Es war die größte Militärparade in Hongkong seit der Rückgabe der einstigen britischen Kronkolonie an China vor 20 Jahren. Es ist sein erster Besuch in Hongkong seit seiner Amtsübernahme 2013.