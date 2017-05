von Nicola Albrecht, Tel Aviv

In seiner Nahost-Politik plant Donald Trump groß. Nicht weniger als den "großen Friedensdeal" verspricht der US-Präsident. Doch die Realität sieht bei seiner ersten Nahost-Reise anders aus: Nach zahlreichen Affronts muss Trump erst einmal verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.

Wenn US Präsident Trump heute nach Israel kommt, stehen die Fettnäpfe bereit und die meisten hat er sich selbst aufgestellt. "Chaotisch" bereits die Planung des zweitägigen Besuchs im Heiligen Land: Zigmal änderte Trump die konkreten Ziele, die er besuchen und wo er sprechen wollte. Zudem begehen er und seine Administration bei der Planung gleich mehrere Fauxpas.

Nicola Albrecht, Korrespondentin im ZDF-Studio Tel Aviv

Quelle: ZDF/Tim Lewerth

Da wäre zum Beispiel der geplante Besuch an der Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt, die Juden heilig ist: Trump erklärte, er wolle von keinem Israeli begleitet werden, ein privater Besuch solle es werden. Und Berater erklärten, die Klagemauer befände sich ohnehin im Westjordanland. Später weigerte sich Trumps nationaler Sicherheitsberater, die Klagemauer als Teil Israels zu bezeichnen - eine Affront in den Augen der Regierung Netanjahu, auch wenn der Status des Gebiets umstritten ist. Die Klagemauer liegt im Ostteil Jerusalems, der im Sechstagekrieg von Israel erobert wurde und den die Palästinenser im Falle einer Zweistaatenlösung für sich als Hauptstadt beanspruchen.

Affronts über Affronts

Dann wäre da noch der geplante Besuch in Yad Vashem, der bedeutendsten jüdischen Gedenkstätte für den Holocaust. Ganze 15 Minuten hat Trump dafür eingeplant - und das nachdem Trumps Sprecher am Holocaustgedenktag vergaß, den Mord an sechs Millionen Juden zu erwähnen. Auch von der geplanten Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem scheint keine Rede mehr zu sein. Dafür aber will er Palästinenserpräsident Abbas in Bethlehem treffen.

In den Augen Israels dürfte aber wohl der schlimmste Affront gewesen sein, dass erst vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass Trump offenbar wichtige Geheimdienstinformationen an Russland weitergegeben hatte - Informationen aus Israel. Vor allem ehemalige israelische Geheimdienstchefs sind außer sich: Nie sei etwas Ähnliches in den bilateralen Beziehungen vorgekommen, erklärte der ehemalige Mossad-Chef Schabtai Schavit.

Danny Yatom, ebenfalls ehemaliger Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad geht sogar noch einen Schritt weiter: "Wir müssen die Amerikaner dafür bestrafen, damit Trump nicht noch einmal in Versuchung geführt wird, etwas auszuplaudern - und wir dürfen ihm bestimmte Informationen nicht mehr geben", erklärte er in einem Interview.

Verbündeter oder Verräter?

Israel ist möglicherweise durch die Plaudereien Trumps in eine gefährliche Situation gekommen, denn dadurch ist nicht nur das Leben von Spionen in Gefahr. Vor allem die Tatsache, dass Moskau ein Verbündeter des Erzfeinds Iran ist, dürfte die israelische Regierung hier schwer beunruhigen. Und so fragt sich jeder hier: Was ist Trump denn nun: engster Verbündeter oder Verräter?

Noch zu Amtsantritt feierte vor allem Israels Rechte Trump als neuen Präsidenten. Trump, der die Träume der Siedler im Westjordanland wahr werden lassen sollte. Doch die Jubelrufe sind verhallt, stattdessen macht sich nun Misstrauen breit.

Wie sieht er aus, der große Deal?

Sowohl Netanjahu als auch Abbas haben ihre Antrittsbesuche im Weißen Haus bereits hinter sich. Und nach beiden Besuchen ist niemand schlauer geworden, was die Ausrichtung der neuen Nahostpolitik angeht. Beide Treffen endeten mit dem Versprechen Trumps: den "großen Friedensdeal" machen zu wollen. Doch beide Male vergaß er zu erläutern, wie der aussehen soll.

Doch damit nicht genug: Denn Trump reist bei seiner ersten Reise nach Israel und ins Westjordanland mit schwerem Gepäck: Zu Hause hat er einen Sonderermittler am Hals. Und so könnte Trump die Außenpolitik gerade als Ablenkungsmanöver gut zupass kommen. Den Ehrgeiz, es "besser" zu machen als Obama, hat er. Doch die Erwartungen sind hoch. Trump kann sich keine Fehler leisten - und das auf so heiklem Terrain wie dem Nahen Osten, wo die Fettnäpfe schon warten.