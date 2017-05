US-Präsident Donald Trump ist in Israel angekommen. Es ist Trumps erste Auslandsreise als Präsident. In Tel Aviv wurde er herzlich begrüßt. Beide Seiten betonten die Freundschaft und die unlösbare Verbindung beider Staaten und Völker.

Bei seiner Ankunft inhat US-Präsident Donald Trump das "unzertrennbare Band" zwischen den USA undbeschworen. Sein Besuch sei eine "seltene Gelegenheit", Frieden in die Region zu bringen, sagte Trump nach seiner Landung am Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv. Auch US-Außenminister Rex Tillerson bezeichnete die Nahost-Reise Trumps als Chance. Die Visite sei eine "Gelegenheit, in den Diskussionen über Frieden zwischen den Israelis und den Palästinensern voranzukommen", sagte Tillerson an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

Nahost-Frieden: Trump zuversichtlich

Trump hatte zuletzt die Ansicht vertreten, mit seiner Hilfe könne eine Beilegung des jahrzehntealten Nahost-Konflikts gelingen. Kurz vor der Ankunft des US-Präsidenten lockerte die israelische Regierung mehrere Einschränkungen für Palästinenser. Unter anderem sollen die Öffnungszeiten an mehreren Grenzübergängen im vonbesetzten Westjordanland gelockert werden. Aus israelischen Regierungskreisen hieß es, Trump habe vor seinen Gesprächen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas um "vertrauensbildende Maßnahmen" seitensgebeten.

Im Laufe des Montags will Trump als erster amtierender US-Präsident die für Juden heilige Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt besuchen. Am Nachmittag sind Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geplant. Am Dienstag will Trump nach Bethlehem im Westjordanland weiterreisen und dort Gespräche mit Palästinenserpräsident Abbas führen. Zudem ist ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und eine Rede Trumps im-Museum vorgesehen.

"Das schlagende Herz der Juden"

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin hatte zuvor die Hoffnung auf Frieden zwischen den drei großen, monotheistischen Weltreligionen beschworen. "Wir haben unterschiedliche Überzeugungen - aber wir beten alle den gleichen Gott an", sagte Rivlin auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. "Wir können zusammenarbeiten für eine bessere Zukunft. Wir sollten das weiterhin tun, zusammen."

Rivlin verwies auf die aktuellen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der "Vereinigung" Jerusalems. "Es macht uns sehr glücklich zu wissen, dass Israels wichtigster Verbündeter die Bedeutung Jerusalems für die Juden auf der ganzen Welt anerkennt", sagte er. "Jerusalem ist das schlagende Herz der Juden, so wie es das seit 3.000 Jahren gewesen ist."hatte den Ostteil der Stadt im Sechs-Tage-Krieg 1967 mit anderen Gebieten erobert und später annektiert. International wird Jerusalem nicht als Israels Hauptstadt anerkannt. Die Palästinenser wollen im Ostteil die Hauptstadt eines eigenen Staates errichten.