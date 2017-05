Hohe Ziele: US-Präsident Donald Trump will den Nahost-Konflikt beenden und Frieden in der Region schaffen. In Israel fängt er heute mit seiner Mission an. Dass der Konflikt kompliziert ist und die Probleme und Fragen schier unüberschaubar sind, stört ihn offenbar nicht.

Als Donald Trump Ende 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde, war die Euphorie in Israels Regierungslager und der politischen Rechten groß. Schon im Wahlkampf hatte Trump den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem versprochen, der israelischen Siedlungspolitik im Westjordanland schien der neue Präsident weniger abgeneigt als seine Vorgänger und europäischen Amtskollegen. Vor seinem ersten Besuch macht sich nun Unruhe breit. Was, wenn es Trump ernst meint mit seinem ehrgeizigen Ziel, Frieden zu schaffen in einer Region, die sich im Status quo des Konflikts eingerichtet hat?

Trump vor Klagemauer

Am Montagmittag wird Trump laut dem offiziellen Programm in Israel landen und zunächst von Präsident Reuven Rivlin sowie abends von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu empfangen. Der zweite Teil seiner Reise führt den US-Präsidenten nach Bethlehem, wo er Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen und möglicherweise die Geburtskirche besuchen wird. Anschließend, so heißt es in israelischen Medien, werde Trump die Jerusalemer Altstadt einschließlich der Klagemauer und der Grabeskirche besuchen.

Das vom israelischen Regierungspressebüro veröffentlichte Programm sieht ferner am Dienstagmittag eine Kranzniederlegung in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem vor, bevor Trump mit einer Rede im Israel-Museum in Jerusalem seinen Besuch im Heiligen Land beschließt. Trump ist der erste amtierende US-Präsident, der die Klagemauer besuchen will. Dass dies offenbar ohne Begleitung seiner Gastgeber geschehen soll, sorgte in Israel vorab für diplomatische Verstimmungen, ebenso wie die zweifache Weigerung des US-Sicherheitsberaters Herbert Raymond McMaster, zu präzisieren, ob die USA die Klagemauer als Teil Israels ansehen.

US-Botschafter warnt Israel

Für einen weiteren Eklat mit möglichen Auswirkungen auf seinen Besuch sorgte der US-Präsident vergangene Woche: Die von ihm an Russland weitergegebenen geheimen Informationen stammen, so berichteten US-Medien unter Berufung auf Regierungsmitglieder, offenbar aus israelischen Geheimdienstquellen.

Israels Rechte träumte zuletzt von freier Hand für die Besatzungspolitik, die Siedlerlobby von einem raschen Ausbau der Siedlungen. Stattdessen, so scheint es, könnte Trump sich nun von Stimmen herausgefordert fühlen, die betonten, die Lösung des Nahostkonflikts sei die schwerste Aufgabe, der er sich als US-Präsident stellen könne. Es sei ihm ernst mit der Friedensstiftung zwischen Israelis und Palästinensern, ließ US-Außenminister Rex Tillerson wenige Tage vor dem Besuch über seinen Chef verlauten.

Trump kann nur gewinnen

Der US-Botschafter in Israel, David Friedman, legte nach und warnte Israel laut Medienberichten davor, Trump bei seiner Nahostpolitik Steine in den Weg zu legen. Den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem, den Israel ebenso lang herbeisehnt wie die arabische Seite laut vor ihm warnt, will Trump laut Tillerson erneut auf den Prüfstein stellen. Der Friedensprozess dürfe durch einen solchen Schritt nicht gefährdet werden. Netanjahus Reaktion kam prompt: Der Umzug schade dem Friedensprozess nicht, sondern würde ihn umgekehrt fördern, indem er "eine historische Ungerechtigkeit korrigieren und die palästinensische Fantasie zerschmettern würde, dass Jerusalem nicht die Hauptstadt Israels ist".

Naiv, ignorant, ungeduldig: Vieles hat man dem US-Präsidenten vorgeworfen, und man hat ihn gewarnt, sich in die Liste derer einzureihen, die sich bislang vergeblich an der Lösung des Nahostproblems versucht haben. Doch Trump gibt sich selbstsicher: "Wir wollen Frieden herstellen. Wir werden es schaffen", sagte er. Der US-Präsident kann mit seinem Versuch nur gewinnen. Scheitert er, so befindet er sich in guter Gesellschaft. Sollte er wider Erwarten Erfolg haben, wäre ihm ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Diese Aussicht wiederum könnte Trump zu Unerwartetem motivieren.