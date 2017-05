Trump werde das Treffen beim Papst nutzen, um "sich als Staatsmann zu präsentieren", so ZDF-Korrespondent Stephan Hallmann. Beim späteren Besuch in Brüssel erwarte die NATO "ein klares Bekenntnis von Trump zum westlichen Militärbündnis", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek.

von Ina D'hondt, Brüssel

Schon zweimal hat es sich Donald Trump mit den Belgiern verscherzt: Einmal nannte er Brüssel ein "Höllenloch" und dann Belgien "eine wunderschöne Stadt". Nun kommt er persönlich nach Brüssel - zu Treffen mit König, EU und NATO. In der Politiker-erprobten Stadt herrscht Ausnahmezustand.

Es hätte alles viel einfacher sein können, wäre Donald Trump wie ursprünglich geplant erst am Donnerstag gekommen. Das ist ein Feiertag, und da Schulen und viele Betriebe den Freitag als Brückentag nutzen, wäre die Stadt leerer gewesen als sonst. Doch nun kommt Trump schon am Mittwochnachmittag, und damit beginnt das Chaos bereits am Flughafen für alle jene, die gerade dann ins verlängerte Wochenende starten wollen.

ZDF-Korrespondentin Ina D’hondt in Brüssel

Quelle: ZDF

Einige Minuten bevor der amerikanische Präsident und seine Gattin landen, wird der gesamte Flugverkehr stillgelegt. Erwartet wird nicht nur die Airforce One, sondern auch ein zweites Flugzeug mit der Präsidenten-Limousine. Es wird ausgeladen, ausgestiegen und erst, wenn sich der Konvoi in Bewegung setzt, können die Belgier in den Urlaub fliegen.

Ganze Straßenzüge abgesperrt

Für jene, die zu Hause bleiben, beginnt der Albtraum schon früher: Alle, die an der geplanten Wegstrecke wohnen, wurden vom US-Geheimdienst gescreent, ganze Straßenzüge werden abgesperrt, aus Sicherheitsgründen wurde ein weiträumiges Parkverbot erlassen und die sonst so tolerante belgische Polizei warnt schon mal: Auch falsch geparkte Mopeds und Fahrräder würden einkassiert. Busse werden umgeleitet, bei einigen Metrostationen im Zentrum wird nur ein Zugang geöffnet sein, die Station im Europaviertel bleibt am Donnerstag völlig geschlossen.

Vor Trump-Besuch: Parkverbot für Fahrräder

Quelle: ZDF/Ina D’hondt

Während das Ehepaar Trump am Mittwochnachmittag beim belgischen König im Palast weilt, findet einige Kilometer weiter der "Trump not Welcome"-Marsch statt. Mit 10.000 Demonstranten rechnen die Organisatoren, Studenten der Universität Gent. Sie wollen die Aufmerksamkeit auf Themen wie Umwelt, Menschenrechte und den Kampf gegen Sexismus, Rassismus und Diskriminierung lenken. Für Donnerstag ist eine kleine Demonstration an der NATO vorgesehen, aber hier haben sich laut Polizei bislang nur einige 100 Teilnehmer angesagt.

27 andere Chefs kommen - neben Trump

Eine Herausforderung ist dieser Besuch in puncto Sicherheit. Über 3.000 Polizisten sind im Einsatz - auch die Armee und Nachbarstaaten wie Luxemburg und die Niederlande senden Unterstützung.

Denn neben Trump sind ja noch 27 andere Staats- und Regierungschefs zumNATO-Treffen geladen. Einige reisen auch schon Mittwoch an. Darunter der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dessen Anhänger ihm die Aufwartung machen wollten. Offiziell hat die AKP den Termin zwar abgesagt, aber dass niemand erscheint, gilt als unwahrscheinlich. Der neue französische Präsident Emmanuel Macron will den Donnerstagvormittag für bilaterale Gespräche nutzen. Darum fahren immer wieder Autokolonnen in der ganzen Stadt umher.

US- und EU-Donald treffen sich

Nach dem Frühstück besucht der US-Donald seinen Namensvetter, den EU-Donald, mit dem er kurz nach seiner Wahl telefonierte und von dem er sagte, er "sei ein sehr netter Mann", dabei aber dachte, es sei Jean-Claude Juncker. Donald Tusk, der Ratspräsident, und Juncker, der Kommissionpräsident, jedenfalls empfangen ihn. Ganze 20 Minuten sind für Begrüßung und Gespräch geplant, bevor dann noch der Präsident des EU-Parlaments, Antonio Tajani, und die EU-Außenbeauftragte, Federica Mogherini, für 40 Minuten dazu kommen. Ist Trump wieder in seiner Residenz, treffen Erdogan und später Macron auf die EU-Spitzen.

Aufatmen kann man fast, wenn ab 16 Uhr am Donnerstag das offizielle Programm in der NATO beginnt. Das Gebäude liegt etwas außerhalb der Stadt und nahe dem Flughafen. Doch Achtung, da sind ja noch die Ehepartner. Fürs "Damenprogramm" sind erst Chocolatier, dann Magritte-Museum vorgesehen und in der teuersten Shoppingstraße freut sich ein berühmter Taschenladen. Trotz Feiertag ist er geöffnet, denn die First Lady Melania Trump hat sich mit Erdogans Gattin Emine Erdogan zur Besichtigung angesagt. Zum Kaffeekränzchen geht es später in die Gewächshäuser neben dem Palast, wo sich Königin Mathilde höchst persönlich um den hohen Besuch kümmert.

Brüssel ist zwar den Besuch von ranghohen Politikern gewöhnt, finden hier doch regelmäßig wichtige Gipfeltreffen statt. Doch so viele Spielorte, an nur anderthalb Tagen, das gab es noch nie.