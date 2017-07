Besuch in Polen

US-Präsident Trump hat Bundeskanzlerin Merkel in einem Telefonat seine Unterstützung beim G20-Gipfel in Hamburg zugesagt. Er freue sich darauf, den Gipfel zu einem Erfolg zu machen, teilte das Weiße Haus mit.

US-Präsident Trump hat Russland "destabilisierendes" Verhalten vorgeworfen. Konkretisiert hat er den Vorwurf nicht. Trump hält sich derzeit zu einem Besuch in Polen auf. Beim G20-Gipfel in Hamburg will er den russischen Präsidenten Putin auch zu bilateralen Gesprächen treffen.

US-Präsident Donald Trump äußerte den Vorwurf bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Warschau. "Unsere Zusammenarbeit mit Polen ist eine Antwort auf die russischen Aktivitäten und sein destabilisierendes Verhalten", sagte Trump.

Polen hatte zuvor erklärt, das Land wolle US-Raketen des Typs "Patriot" kaufen. Verteidigungsminister Antoni Macierewicz bestätigte den Waffendeal. Die "Patriots" sollen Teil der polnischen Verteidigung gegen mögliche Aggressionen aus Russland sein.

Trump: Russland mischte sich in US-Präsidentenwahl ein

Trump erklärte in Warschau, er glaube, dass Russland sich mit Hackingangriffen in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt habe. "Es könnten aber auch andere Nationen gewesen sein", fügte er hinzu. Der US-Präsident warf seinem Vorgänger Barack Obama vor, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. "Er hat gedacht, (die demokratische Präsidentschaftskandidatin) Hillary Clinton würde die Wahl ohnehin gewinnen und wollte es auf sich beruhen lassen."

Zudem drohte Trump Nordkorea nach dem Test einer angeblichen Interkontinentalrakete mit "Konsequenzen". Am Donnerstagmittag will Trump eine Rede in der Nähe des Denkmals für den Warschauer Aufstand gegen die Nationalsozialisten halten (das ZDF überträgt die Rede um 13:00 Uhr im Livestream). Darin hinterfragt er nach Angaben des Weißen Hauses die Führungsrolle des Westens: "Die grundlegende Frage unserer Zeit ist, ob der Westen den Willen zum Überleben hat", heißt es demnach.