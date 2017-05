Bild Zeitungskästen in New York

Früher eifriger Kritiker des Islam, gibt US-Präsident Trump heute den Partner. In seiner Rede in Riad schien er den richtigen Ton zu treffen: Trump ging auf die arabischen Staaten zu, forderte die muslimische Welt aber auch zum Kampf gegen Extremismus und Terror auf. Und er versprach mehr Waffen.

von Maya Dähne, New York

Die amerikanische Presse verfolgt die erste Auslandsreise von Präsident Trump mit Spannung und Skepsis. Fünf Stationen in neun Tagen. "Da ist man schon froh, wenn der Präsident weiß, wie das Land heißt, das er gerade besucht", schrieb die Kolumnistin der New York Times.

Angesichts der Dauerskandale daheim, sei die Reise für den Präsidenten eine willkommene Gelegenheit, abzulenken von den aktuellen Pleiten und Pannen in Washington, findet Gail Collins. "Genau das hat Präsident Richard Nixon 1974, auf dem Höhepunkt der Watergate-Affäre auch versucht. Hat aber nicht geklappt. Niemand hat sich ablenken lassen."

Zumal die außenpolitischen Herausforderungen für den Präsidenten mindestens genauso groß sind wie die innenpolitischen. "Trumps Wochenende in Saudi-Arabien habe einmal mehr gezeigt, wie sehr der Präsident in außenpolitischen Fragen herumeiert", schreibt die Washington Post. Im Wahlkampf habe Trump immer wieder behauptet, dass der Islam Amerika hasse. In Riad dagegen lobte er den Islam als "eine der größten Religionen der Welt." Kein Wort vom "radikalen islamischen Terrorismus" und davon, dass Saudi-Arabien hinter den Attacken des 11. September stecke. Keine Silbe zu seinem Einreiseverbot für Muslime. Stattdessen habe sich Trump vor den Saudis verneigt und einen milliardenschweren Waffendeal mit ihnen abgeschlossen. "Heuchelei" sei das, so die Washington Post.

"Fremder in einem fremden Land"

Auch am ersten Tag seines Besuchs in Israel hat der Präsident keine besonders gute Figur gemacht, findet der Kommentator der Los Angeles Times, Jonah Goldberg. "Trump will den Sumpf in Washington austrocknen ... Wenn Washington ein Sumpf ist, dann sind die Länder des Nahen Ostens die Everglades. Und die Krokodile rollen ihm den roten Teppich aus." Der Präsident sei "ein Fremder in einem ihm fremden Land." "Ich habe gehört, es ist einer der schwierigsten Deals der Welt, aber ich bin sicher, wir werden das schaffen", hatte Trump im Vorfeld seines Besuchs gesagt. Die Vorstellung, dass er den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern mit einem "ultimativen Deal" meint lösen zu können, findet der Kommentator ziemlich abwegig.

Zumal Trumps Haltung zu Israel im Wahlkampf noch ganz anders klang als heute. Damals habe er als überzeugter Verbündeter Israels angekündigt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Ein weiteres Wahlkampfversprechen, das er gebrochen hat, konstatiert die Washington Post. "Trump ist nicht der Präsident, den sich Israel erhofft hat", urteilt das Atlantic Magazin. "Seine größten Fans, die rechtskonservativen Israelis sind bitter enttäuscht von ihm." Benjamin Netanjahu musste viele seiner Minister offenbar nachdrücklich auffordern, Präsident Trump am Flughafen zu empfangen.

Tipps für den Umgang mit Trump

Der New-York-Times-Reporter Peter Baker hatte im Vorfeld der Trump-Reise berichtet, dass sich die Gastgeber Tipps zum Umgang mit dem Präsidenten eingeholt hätten. "Fassen Sie sich kurz, keine 30-minütigen Monologe, der Präsident hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Gehen Sie nicht davon aus, dass er die Geschichte Ihres Landes kennt. Machen Sie ihm Komplimente, lassen Sie ihn gewinnen."

Das hatte sich Sara Netanjahu, die Frau des israelischen Ministerpräsidenten offenbar zu Herzen genommen. Bei der Ankunft des US-Präsidenten in Tel Aviv redete sie begeistert mehrere Minuten lang auf Melania und Donald Trump ein. "Ich spreche ständig über Sie, wie großartig ich Sie finde. Wir haben so viel gemeinsam. Die Menschen, anders als die Medien, lieben uns." Ein weiterer, peinlicher Moment des Israel-Besuchs entfachte einen Tweetstorm: Beim Gang über das Rollfeld auf dem Flughafen schlägt Melania Trump scheinbar die Hand ihres Mannes zur Seite.

Atempause in Washington

Als historisch würdigt die amerikanische Presse Trumps Besuch in Jerusalem. Als erster amtierender US-Präsident besuchte er die Grabeskirche und betete gemeinsam mit seiner Frau Melania und seiner zum Judentum konvertierten Tocher Ivanka an der Klagemauer. "Der Präsident schreibe es der Klagemauer zu, dass es kaum Mexikaner in Israel gebe", kommentierte der Chef-Satiriker des New Yorker, Andy Borowitz.

Richtig zufrieden mit der Präsidentenreise sind einstweilen offenbar nur die in Washington zurückgebliebenen Journalisten. "Wir genießen unsere wohlverdiente Trump-Pause", schreibt der Kommentator der Chicago Tribune, Charles Selle. "Jeder holt tief Luft und freut sich über ein paar Tage ohne die Soap Opera aus dem Weißen Haus. Der Blutdruck der Nation ist auf Normalmaß gesunken und alle hoffen, dass der Präsident unsere Alliierten davon überzeugt, dass unser Land nicht ausschließlich von Spinnern bewohnt ist."