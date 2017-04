Der Mitteldeutsche BC wird in der Saison 2017/18 wieder in der ersten Basketball-Bundesliga spielen. Die Weißenfelser gewannen das dritte Playoff- Halbfinalduell der zweiten Liga Pro A gegen Kirchheim Knights auf heimischem Parkett mit 100:79 (48:41) und schafften somit den Einzug ins Finale sowie den damit verbundenen sofortigen Wiederaufstieg. Bereits die ersten beiden Duelle in der Serie "Best of five" hatte die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt mit 90:67 und 94:69 klar gewonnen. Im Endspiel warten die Niners Chemnitz oder die Oettinger Rockets Gotha auf den MBC.