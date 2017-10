Titelverteidiger Real Madrid hat in der Gruppenphase der Champions League die ersten Punkte gelassen. Real trennte sich in der Dortmunder Gruppe H mit 1:1 (1:1) von Tottenham Hotspur. Mit jeweils sieben Punkten liegen Real und die Spurs aber auf Achtelfinalkurs. Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp feierten in der Gruppe E durch das 7:0 (4:0) bei NK Maribor den ersten Sieg und führen die Tabelle nun mit fünf Punkten an. Manchester City hat durch den 2:1 (2:0)-Erfolg die K.o.- Phase fast schon erreicht. Die Engländer liegen in der Gruppe F mit neun Punkten an der Spitze.