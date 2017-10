Der US-Musiker Tom Petty ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Sängers. Zuvor hatte es Verwirrung um Falschmeldungen zum Tod Pettys gegeben.

Der US-Rockmusiker Tomist nach Angaben seiner Familie mit 66 Jahren gestorben.habe am Montag einen Herzinfarkt erlitten und sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, gab die Familie in der Nacht zu Dienstag in einer Erklärung bekannt. Kurz zuvor hatte Pettys Tochter noch den Tod des Vaters dementiert, US-Medien hatten Berichte über Pettys Tod zurückgezogen.

hatte seit den 70er Jahren solo und mit seiner Band Tom& the Heartbreakers Welterfolge gefeiert. Songs wie "American Girl", "Free Falin'", "Refugee" oder "I Won't Back Down" wurden zu Hits. Erst vor wenigen Tagen war die Band in Los Angeles aufgetreten, für November waren zwei Konzerte in New York angekündigt.