In Pennsylvania setzt Donald Trump seine „Thank-you“- Tour fort und lässt sich von seinen Anhängern feiern. Der designierte US-Präsident besucht die Bundesstaaten, denen er seinen Wahlsieg verdankt.

Der noch-Präsident der USA, Barack Obama, hat seinem Nachfolger Trump die Öl-Förderung in der Arktis so gut wie unmöglich gemacht. Zusammen mit dem Premiereminister Kanadas, Justin Trudeau, beschloss er ein Förderungs-Verbot für die Arktismeere.

Der alte US-Kongress. Am Dienstag tritt der neue zusammen.

Mehrheit im Senat und Mehrheit im Repräsentantenhaus: Die Republikaner sind im neuen US-Kongress so stark wie lange nicht mehr. Das wollen sie nutzen - unter anderem für Steuerreformen und eine Rücknahme zahlreicher Obama-Beschlüsse. Doch es gibt noch eine Unbekannte: den eigenen Präsidenten.

In weniger als drei Wochen übernimmt Donald Trump die US-Präsidentschaft und seine Republikaner haben mit ihrer klaren Mehrheit im Kongress Großes vor. Sie wollen so schnell wie möglich die Agenda des noch amtierenden Präsidenten Barack Obama der vergangenen acht Jahre ausmerzen.

Schon am Dienstag, wenn der 115. Kongress zum ersten Mal zusammentritt, sollen die ersten Schritte unternommen werden, um Obamas Gesundheitsreform zurückzudrehen. Danach geht es dann um eine Steuerreform, Umweltschutzvorgaben und andere konservative Prioritäten.

Demokraten wollen für ihre Errungenschaften kämpfen

Trotz ihrer klaren Mehrheit müssen die Republikaner mit Widerstand rechnen. Das hat schon die Fraktionsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, angekündigt. Die Demokraten wollten mit vollem Einsatz unter anderem für den Schutz der Gesundheitsfürsorge kämpfen, sagte sie.

Im Senat werden die Republikaner Kompromisse mit den Demokraten schließen müssen, um wichtige Gesetze durch diese Kammer des Kongresses zu bringen. Die neuen Mitglieder von Senat und Repräsentantenhaus werden am Dienstag vereidigt. Im Senat werden fünf Demokraten und zwei Republikaner zum ersten Mal Mitglied der Kammer sein. Wenn sie den Amtseid dann abgelegt haben, gehören dem Senat 52 Republikaner, 48 Demokraten und zwei Unabhängige an, die mit den Demokraten stimmen. Und das Repräsentantenhaus bekommt 52 neue Mitglieder - 27 Republikaner und 25 Demokraten. Insgesamt sitzen dann 241 Republikaner und 194 Demokraten in dem Gremium.

Republikaner wollen Teile von Obamacare streichen

Nach der Vereidigung Trumps am 20. Januar geht es für die Republikaner im Senat in den ersten Tagen und Wochen seiner Präsidentschaft allerdings erst einmal um das neue Kabinett: Sie müssen die von Trump nominierten Minister bestätigen. Die Demokraten können die Bestätigungen zwar nicht blockieren, aber sie haben angekündigt, dennoch Widerstand zu leisten und auf den Widerspruch zwischen Trumps populistischer Botschaft im Wahlkampf und seinen wohlhabenden Kandidaten für zahlreiche Ämter hinzuweisen.

Schon am Dienstag soll es im Senat um Obamas Gesundheitspolitik gehen. Weite Teile des Gesetzes - auch Obamacare genannt - sollen gestrichen werden. Dazu gehören wahrscheinlich die Strafen für Nichtversicherte und die Ausweitung der staatlichen Gesundheitsversorgung Medicaid für Geringverdiener.

Teile der Rücknahme des Gesetzes könnten erst in zwei oder vier Jahren in Kraft treten. Danach wollen die Republikaner die weit schwierigere Aufgabe angehen, ein neues System aufzubauen. Die Abgeordneten müssen neue Programme für das drei Billionen Dollar schwere US-Gesundheitssystem schaffen und gleichzeitig sicherstellen, dass der Versicherungsmarkt während der Übergangszeit nicht zusammenbricht.

Kongress wirbt für Steuerreformen

Außerdem sprachen sich die Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, und Senatspräsident Paul Ryan für eine umfassende Steuerreform aus. Das Steuerrecht soll vereinfacht werden mit dem Ziel, dass Gutverdiener sich nicht mithilfe von Beratern Schlupflöcher suchen und Unternehmen Profite und Arbeitsplätze nicht mehr so einfach ins Ausland verlegen können. Es wäre die erste große Steuerreform seit 30 Jahren. Trump sprach sich ebenfalls für Reformen aus, nannte bisher jedoch wenige Details. Er versprach lediglich Steuererleichterungen für alle Einkommen.

Eine weitere wichtige Baustelle für die Republikaner ist der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Einer seiner Richter, Antonin Scalia, starb vor elf Monaten. Obama nominierte einen Nachfolger, Richter Merrick Garland, doch McConnell blockierte die Beratungen über den Kandidaten im Senat mit der Begründung, der nächste Präsident müsse diese Entscheidung treffen. Diese Strategie zahlte sich aus, denn nun kann Trump einen Kandidaten nominieren.

Ryan wirbt vor allem für eine Reform der Krankenversicherung Medicare, die sich an Senioren und Menschen mit Behinderungen richtet. Allerdings bestehen Zweifel, ob er sich mit seinen Vorstellungen durchsetzen kann. Trump kündigte im Wahlkampf an, er wolle die Krankenversicherung nicht antasten und auch die Republikaner im Senat reagieren bisher wenig begeistert auf Ryans Vorhaben.

Kongress und Trump nicht immer einig

Einige Konservative im Repräsentantenhaus wollen auch Veränderungen am Rentensystem "Social Security" durchsetzen. Trump hat auch in diesem Fall erklärt, er habe daran eigentlich kein Interesse und auch Ryan sagte in einem Fernsehinterview im Dezember, er wolle das System unverändert beibehalten.

Mit dem Wahlsieg können die Republikaner nun auch gesetzliche Bestimmungen außer Kraft setzen, über die sie sich seit acht Jahren regelmäßig beklagen. Auch Trump kritisierte im Wahlkampf immer wieder, die vielen Regulierungen machten amerikanischen Unternehmen das Leben schwer. Dazu zählte er unter anderem Umweltschutzauflagen der Umweltbehörde EPA, wie zum Beispiel den Clean Power Plan, der Kraftwerke zwingt, weniger Kohlenstoff auszustoßen.

Im Bereich Infrastruktur will Trump veraltete Straßen, Brücken und Flughäfen sanieren. So sollen auch Arbeitsplätze entstehen. Bisher scheinen die Pläne allerdings im Sande zu verlaufen, denn die Parteiführung hat angesichts der Kosten für das Projekt schon Zweifel angemeldet.