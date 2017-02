In der britischen Hauptstadt gingen am Samstag mehrere tausend Menschen auf die Straßen. Die Proteste richten sich gegen Trumps umstrittene Einreisepolitik und Premierministerin Mays Einladung des US-Präsidenten zu einem Staatsbesuch.

Ein Bundesrichter aus Seattle hat das Trumpsche Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Staaten per einstweiliger Verfügung gestoppt. US-Präsident Trump beschimpfte den Richter daraufhin via Twitter als "lächerlich".

Ankunft in New York um 1910: Migrantinnen an der Reling eines Auswandererschiffes.

Trumps Einreise-Dekret ist nicht der erste Versuch, bestimmte Ausländer von den USA fernzuhalten. Früher traf es Chinesen, Italiener und Juden - und auch gegen die "dunkelhäutigen" Deutschen gab es Vorbehalte. Die USA sind ein Einwanderungsland mit einem zwiespältigen Verhältnis zu Einwanderern.

Das Selbstverständnis der USA ist eng mit dem Bild des Schmelztiegels verbunden. Das Land war schon immer Ziel von Einwanderern, es wurde von ihnen erobert und aufgebaut, und sogar der Wappenspruch der Nation lautet "E Pluribus Unum" (Aus vielen eines). Doch die Geschichte der USA ist auch reich an Versuchen, Zuwanderung zu begrenzen, etwa aus China, Ost- und Südeuropa und zuletzt aus überwiegend muslimischen Ländern.

"Lange Geschichte, Einwanderer auszuschließen"

Mit einem Dekret wollte US-Präsident Donald Trump Menschen aus sieben Ländern abhalten - betroffen waren vor allem Muslime. Gerichte haben den Erlass vorerst ausgesetzt. Viele der Politiker und Bürger, die sich gegen den Einreisestopp aussprechen, sagten "'Wir sind eine Nation von Einwanderern. Das widerspricht unseren wichtigsten Werten.' Und das ist absolut richtig", erklärt Erika Lee, Direktorin des Forschungszentrums für Einwanderungsgeschichte an der Universität von Minnesota. "Aber wir haben auch eine lange Geschichte, neue Einwanderer auszuschließen, sie zu verunglimpfen, Mauern zu bauen. Das ist die Kehrseite." Auch die Geschichtsprofessorin Mae Ngai von der New Yorker Columbia-Universität und Autorin eines Buchs zum Thema illegal Eingewanderte sagt: "Beide Strömungen waren stets präsent."

Der politischen Führung zur Kolonialzeit war klar, dass Einwanderer zur Besiedlung des neuen Landes nötig waren. Doch schon Benjamin Franklin murrte über einen Zustrom von "dunkelhäutigen" Deutschen. Mehrere Gesetze von 1798 erschwerten die Erlangung der Staatsbürgerschaft und erleichterten die Abschiebung von Nicht-Bürgern, die als gefährlich eingestuft wurden. Die Gesetze waren umstritten, die meisten liefen nach einigen Jahren aus. Das Abschiebegesetz indes gilt bis heute.

Früher Vorbehalte gegen Katholiken, heute gegen Muslime

Dass von manchen Einwanderern eine Gefahr ausgehe, war im Lauf der Jahrhunderte immer wieder ein Thema. Der Aufstieg der sogenannten Nichtswisser-Partei, einer populistischen Bewegung in den 1840er und 50er Jahren, wurde von einer Zunahme deutscher und irischer Einwanderung getrieben und von der Furcht, dass die katholischen Zuwanderer loyal zu einer ausländischen Macht - dem Papst - stünden und unvereinbar mit amerikanischen Werten seien. Wenn man "katholisch" durch "muslimisch" ersetze, klinge das ähnlich dem, was heute zu hören sei, sagt Forschungszentrumsdirektorin Lee.

1868 unterzeichneten die USA einen Vertrag zur Förderung der Einwanderung aus China. 24 Jahre später wurden Chinesen per Gesetz von der Einwanderung ausgeschlossen. Was war in der Zwischenzeit geschehen? Chinesen, die maßgeblich an der Erschließung des amerikanischen Westens beteiligt waren, wurden zunehmend als Bedrohung wahrgenommen, als "Gelbe Gefahr".

Furcht und Engstirnigkeit waren eng verbunden. 1917 verabschiedete der Kongress nach vier Vetos des Präsidenten ein Gesetz, wonach Einwanderer einen Lese- und Schreibtest bestehen mussten. "Sie wussten, dass sie nicht sagen konnten, 'Lasst die Juden und die Italiener draußen'" - aber das sei das Ziel gewesen, sagt Professorin Ngai.

Jüdische Flüchtlinge aus Europa abgewiesen

1921 und 1924 traten die ersten Quoten in Kraft. Sie begrenzten unerwünschte Zuwanderung aus bestimmten Ländern: Aus Afrika sollten nur wenige Immigranten kommen, aus Asien oder arabischen Staaten gar keine, und der Zustrom aus Süd- und Osteuropa wurde eingeschränkt.

Während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden jüdische Flüchtlinge aus Europa abgewiesen - zunächst aus Furcht, dass sie mit den Deutschen sympathisieren könnten, dann aus Furcht, dass sie Kommunisten seien. Die Geschichtsforschung sehe dies kritisch, "denn wir wissen, wie absurd das war", sagt Rebecca Kobrin, Dozentin an der Columbia-Universität.

Doch trotz allen Misstrauens gegenüber Einwanderern schätze das Land ihre Leistung, sagt Maria Cristina Garcia, Professorin für Amerikastudien an der Cornell-Universität im US-Staat New York. "Seit den Anfängen der Republik haben die Amerikaner anerkannt, dass Immigranten unverzichtbar für den Aufbau der Nation sind: Sie betrieben auf der Prärie Landwirtschaft, arbeiteten in den Fabriken, bauten die Straßen, Kanäle und Eisenbahnstrecken. Sie bauten Erz ab, pflanzten und ernteten Feldfrüchte und boten grundlegende Dienstleistungen", erklärt Garcia. Regierung und Unternehmen hätten aktiv ausländische Arbeitskräfte angeworben, um das Wirtschaftswachstum zu fördern.

"Amerikaner zu sein heißt, Einwanderer zu sein"

So schwierig das Verhältnis häufig war, die Einwanderung wurde für das amerikanische Selbstverständnis zentral. "Sie ist elementar", sagt der 37-jährige New Yorker William Thiesen. "Amerikaner zu sein heißt, ein Einwanderer zu sein. Es ist die Struktur Amerikas. Wir sind alle Eiwanderer." Der britische Schriftsteller Israel Zangwell prägte 1908 für Amerika den Begriff "Schmelztiegel" in seinem gleichnamigen Stück. Darin proklamiert der Protagonist, ein russisch-jüdischer Einwanderer: "Was ist der Ruhm Roms und Jerusalems, wohin alle Nationen und Rassen kommen, um zu beten und zurückzublicken, im Vergleich zum Ruhm Amerikas, wohin alle Rassen und Nationen kommen, um zu arbeiten und nach vorn zu blicken!"

Freiheitsstatue in New York

Quelle: colourbox

Dieses Gefühl dauert bis heute an. Von Oktober 2015 bis Juni 2016 wurden mehr als 700.000 Einbürgerungsanträge eingereicht, rund 25 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 2015 wurden mehr als zehn Millionen Visa ausgestellt. Doch die USA sind längst nicht mehr so einladend wie früher: 2010 erhielten gut eine Million Einwanderer ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht - fast genauso viele wie 100 Jahre zuvor, als die Bevölkerungszahl bei weniger als einem Drittel der heutigen lag.

Die Ambivalenz zeigt sich auch an der Freiheitsstatue. Ein Gedicht auf einer Tafel an ihrem Sockel beschwört die Herkunftsländer der Einwanderer: "Gebt mir eure Müden, eure Armen, Eure zusammengedrängten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen ...". Die Freiheitsstatue selbst begrüßt die Einwanderer nicht. "Sie blickt Richtung Stadt", sagt Professorin Ngai. "Sie blickt nicht den Ankömmlingen entgegen."