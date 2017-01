Einreisende aus Ländern wie Irak, Sudan und Jemen dürfen doch in die USA: Ein Gericht hat die entsprechende Anordnung des US-Präsidenten vorerst aufgehoben. Bei Bürgerrechtlern sorgt das für Jubel. In New York demonstrierten US-Amerikaner vor dem "John F. Kennedy"-Flughafen.

Das US-Heimatschutzministerium erklärte derweil nach der Gerichtsentscheidung in einem Statement, es werde den Anordnungen der Justiz folgen. Aber: Das Dekret von US-Präsident Donald Trump, das die Einreise in die USA aus sieben muslimisch geprägten Ländern einschränkt, bleibe in Kraft. Lediglich Betroffenen mit gültigem Visa sei nun eine spezialle Erlaubnis für die Einreise erteilt worden.

Ein Gericht bremst seinen weitreichenden Einreisestopp für viele Muslime. Nur ein Teilsieg auf einem vermutlich längeren Weg legaler Auseinandersetzungen, aber genug, um Bürgerrechtler wie die Organisation ACLU jubeln zu lassen: "We have won" - wir haben gewonnen. Und für die Opponenten von Trump, deren Sorgen, Zorn und Widerstandsgeist sich erst vor einer Woche in Millionenmärschen rund um die Welt gezeigt hatte, ist der Teilerfolg vom Samstag eine Botschaft: Vielleicht lohnt es sich, weiter Front zu machen.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (Ortszeit) Einreiseverbote für viele Muslime verhängt - darunter vor allem auch Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Sein Dekret besteht aus mehreren Teilen. Dazu hat ein Gericht in New York in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in einer Eilentscheidung geurteilt. Was bedeutet die Verfügung im Einzelnen?:

Er hält das Dokument, das nach Schätzungen potenziell mehr als 130 Millionen Menschen betrifft, viele von ihnen in Panik und Angst versetzt, nach der Unterzeichnung im Oval Office ins Kameralicht. Wenig später lässt er via Internet ein mehrseitiges Dokument verbreiten, in dem er sich der Flut seiner Dekrete und anderer Aktivitäten in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft rühmt. Ein Rekordtempo, heißt es aus dem Weißen Haus, "alle sprechen davon".

So manche Ausgesperrte sind da schon längst in der Luft, Flüchtlinge oder auch nur Besucher, Frauen, Männer, Mütter, Väter, Kinder. Sie wissen noch nicht, was sie bei ihrer Ankunft erwartet. Das scheint Trump aber egal, der neue Präsident der USA, doch historisch ein Einwanderungsland, ist auf jeden Fall stolz auf sich.

Noch am Freitagabend war alles genauso so, wie es Trump wollte. Die Tinte, mit der er seinen Namen unter das Dekret zum Einreiseverbot für bestimmte Ausländergruppen und viele Muslime gesetzt hatte, ist kaum trocken, da werden die US-Grenzen bereits dicht gemacht.

Per Dekret leitete Trump eine Modernisierung der Streitkräfte ein. Er gab eine 30-tägige Überprüfung der Einsatzbereitschaft in Auftrag, auf die entsprechende Haushaltsanpassungen für 2017 folgen sollen. Überprüft werden soll auch, ob das US-Atomwaffenarsenal modern genug und "angemessen zugeschnitten" ist, "um den Bedrohungen des 21. Jahrhunderts" gerecht zu werden.

Donald Trump hat massive Einreisebeschränkungen verfügt, um "radikale islamische Terroristen" aus dem Land fernzuhalten. Sein Dekret ist aber so breit gefasst, dass vor allem massenhaft Unschuldige aus den Vereinigten Staaten ausgesperrt bleiben. Betroffen sind vorerst alle Flüchtlinge und viele Menschen aus muslimischen Ländern. Ziel sei es, durch neue gründliche Überprüfungsmechanismen sicherzustellen, dass keine Landesfeinde in die USA gelangten, sagte Trump. Konkret geht es um Bürger aus den Länden Iran, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen und Irak - alles Länder mit muslimischen Mehrheiten.

Bundesbehörden und Ministerien dürfen per Dekret niemanden mehr einstellen. Ausgenommen ist das Militär. Trump will den Regierungsapparat, den er als aufgebläht empfindet, radikal reduzieren. Der Geltungsbereich des Erlasses ist nicht deutlich, etwa für Zivilangestellte des Militärs. Außerdem könnten durch Subunternehmer die Kosten steigen.

Anders als früher plädiert Trump jetzt gegen Abtreibungen. Im März sagte er sogar, Abtreibungen sollten illegal sein und Frauen oder Ärzte "irgendwie" dafür bestraft werden. Die Mittel für "Planned Parenthood", eine Gesundheitsorganisation, die unter anderem auch Abtreibungskliniken betreibt, will er streichen, Abtreibungen nur in Ausnahmefällen zulassen. Diese Ausnahmen wären Vergewaltigung, Inzest sowie Lebensgefahr für die Mutter. In einem ersten Dekret hat er nun angeordnet, dass ausländische Organisationen nur noch dann Entwicklungshilfe bekommen, wenn sie keine Abtreibungsberatung anbieten oder Abtreibungsempfehlungen aussprechen. Die Regelung wird seit 1984 jeweils im Wechsel von republikanischen Präsidenten eingesetzt und von demokratischen Präsidenten wieder aufgehoben. Für Republikaner ist es eine wichtige Botschaft an streng christlich-religiöse Wählerschichten.

Eine von Kanada kommende Ölröhre soll per Dekret ebenso weitergebaut werden wie ein Projekt in North Dakota. Beide sind milliardenschwer. Die Pipelines sind nicht nur aus Umweltgründen sehr umstritten. Es gab bereits viel Protest, Trump sticht in ein Wespennest. An dem Projekt in North Dakota beteiligte sich Trump als Unternehmer. Offen ist: Wann und wie und mit welcher Route weitergebaut wird.

Trump ist ein großer Gegner der internationalen Freihandelsabkommen. Den Nordamerikapakt NAFTA mit Mexiko und Kanada bezeichnete er als den wohl "schlechtesten jemals gemachten Deal". Unter seiner Präsidentschaft dürfte das amerikanisch-europäische Handelsabkommen TTIP keine großen Chancen auf Verwirklichung haben. Auch den Handel mit China sieht Trump in seiner jetzigen Form kritisch. Auf der anderen Seite will er stärker auf industrielle Fertigung mit Exportorientierung setzen. Als erstes Dekret stoppte Trump die Verhandlungen des transpazifischen Handelsabkommens TPP.

Trump hat Einwanderer wiederholt kriminalisiert und eine Null-Toleranz-Politik angekündigt. Zentraler Bestandteil seines ganzen Wahlkampfes war eine Mauer, die er an der Grenze zu Mexiko errichten will - auf Kosten des Nachbarlandes. Herkunftsstaaten will er zwingen, ausgewiesene Einwanderer zurückzunehmen. Mehrere Erlasse sehen nun den Bau einer Mauer zu Mexiko vor, nehmen Flüchtlinge schützende Städte ins Visier und wollen Arrestzentren ebenso ausbauen wie die Zahl der Grenzschützer. Illegale, straffällig gewordene Einwanderer sollen sofort deportiert werden. Generell zeichne sich eine Verhärtung der Linie gegenüber Einwanderern ab.

Obamacare, also die von Barack Obama eingeführte allgemeine Krankenversicherung, soll abgeschafft werden. Stattdessen soll wie vorher der freie Markt schalten und walten. In welchem Zeitraum die Versicherung abgeschafft wird, lässt Trump offen. Mit dem Dekret setzt er eine Art ideellen Rahmen: Die Behörden werden angewiesen, die wirtschaftlichen Lasten durch Obamacare zu minimieren.

US-Grenzbeamte halten Flüchtlinge in New York fest

Zu diesem Zeitpunkt sitzen auf dem Kennedy-Flughafen in New York mindestens zwölf Flüchtlinge schon fast 15 Stunden fest, Grenzbeamte hatten sie in Gewahrsam genommen. Eine Ankunft im Niemandsland.

Beispiel Terminal 4. Freitagabend, kurz vor 21 Uhr, Hamid Chalid Darwisch landet an Bord einer Passagiermaschine. Wie Anwalt Mark Doss vom International Refugee Assistence Project später schildert, ist der Flüchtling mit seiner Frau und drei Kindern aus dem Irak gekommen. Nach der US-Invasion im Irak hat er in seiner Heimat zehn Jahre lang für die US-Regierung gearbeitet, unter anderem als Militär-Dolmetscher. Zweimal, so berichtet die "The New York Times" , wurde er wegen dieser "Kollaboration" gezielt von Feinden ins Visier genommen.

Vor diesem Hintergrund sei ihm schließlich auch ein spezielles USA-Einreisevisum gewährt worden - am 20. Januar, dem Tag von Trumps Vereidigung. Nach der Ankunft in New York lassen die Einwanderungsbeamten Darwischs Familie passieren. Er selbst wird festgehalten.

Anwälte dürfen nicht mit Flüchtling reden

In der US-Stadt Houston wartet derweil eine 32-jährige Frau auf den Anruf ihres Mannes. Haider Samir Abdulchaled Alschawi hätte sich schon längst melden müssen nach seiner Ankunft auf dem New Yorker Kennedy-Flughafen, einem Zwischenstopp auf dem Weg in die texanische Metropole. Auch er ist ein irakischer Flüchtling, war früher US-Vertragsarbeiter und möchte nun mit seiner Frau und seinem siebenjährigen Sohn in den USA zusammenleben. Am frühen Samstagmorgen, so schildern US-Medien, klingelt dann endlich das Telefon - aber die Nachricht ist alarmierend. "Man will mich zurückschicken", sagt Alschawi.

Anwälte, die in der Ankunftshalle auf die Beiden warten, dürfen nicht mit ihren Klienten zusammentreffen. "Mit wem können wir sprechen?", fragt Doss der "New York Times" zufolge einen Einwanderungsbeamten. Der antwortet: "Ruft Mr. Trump an."