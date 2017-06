Prof. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung meint zu Trumps Entscheidung, es komme nun auf die anderen Staaten, China, Indien und Europa an, zum Abkommen zu stehen. Hoffnung bestehe im Auslaufen von Kohlekraft – auch in den USA.

Die USA haben sich mit dem Ausstieg aus dem Klimaabkommen von der internationalen Bühne genommen, so Korrespondent Ulf Röller. Dabei sei auch eine Machtfrage entschieden worden, bei dem sich in der Regierung der „nationalistische Block“ durchgesetzt habe.

US-Präsident Donald Trump hat den Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag verkündet. Gleichzeitig sagte Trump, einen neuen, "fairen Deal" aushandeln zu wollen - der die USA nicht mehr benachteilige. Deutschland, Frankreich und Italien lehnten die geforderten Neuverhandlung umgehend ab.

Trump

Die USA ziehen sich aus dem historischen Klimaabkommen von Paris zurück. US-Präsident Donald Trump gab den Rückzug der größten Volkswirtschaft am Donnerstag im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington bekannt.begründete den Rückzug der größten Volkswirtschaft am Donnerstag in Washington damit, amerikanische Interessen für immer an die erste Stelle zu setzen. Er verband das mit scharfen Attacken auf andere Länder. Das Abkommen sieht klare Ziele für die maximale Erderwärmung vor.

Trump will einen neuen "Deal"

Man wolle sofort mit Verhandlungen für ein besseres Abkommen beginnen, sagte Trump. Es müsse aber gesichert sein, dass ein neuer Vertrag besser für die amerikanischen Arbeiter sei. Das jetzige Abkommen lade die Kosten bei den amerikanischen Bürgern ab, sagte der US-Präsident. Man wolle einen Deal, der "fair" sei, sagte Trump. Wenn das gelinge, sei es gut - wenn nicht, auch. "Als jemand, dem die Umwelt sehr am Herzen liegt, kann ich nicht guten Gewissens einen Deal unterstützen, der die USA abstraft", so Trump. Außerdem wolle er auch raus aus dem Green Climate Fund, für den die USA drei Milliarden Dollar zugesagt und bisher eine Milliarde gezahlt haben.

Trump

"Wir ziehen uns zurück, aber wir werden neue Verhandlungen beginnen und sehen, ob wir einen Deal hinbekommen, der fair ist. Wenn uns das gelingt, ist das großartig. Wenn nicht, ist es auch Ok", sagte. "Das Pariser Abkommen ist auf höchster Ebene ungerecht für die USA." China beispielsweise dürfe bis 2030 seine Emissionen weiter steigern, während die USA auf Energie aus Kohlekraftwerken verzichten müsse. Die USA brauche aber jede Form der Energiegewinnung, um Stromausfälle zu verhindern.

"Ich wurde gewählt, um Pittsburgh zu repräsentieren, nicht Paris"

Mit seiner Entscheidung löst Trump ein Wahlkampfversprechen ein und setzt die harte Linie "Amerika zuerst" fort. Er verspricht sich davon innenpolitischen Rückenwind. Man müsse den amerikanischen Arbeiter wieder in den Mittelpunkt stellen, sagte Trump. "Wir halten uns an unsere Versprechen. Niemand wird uns in den Weg kommen." Niemand werde mehr über die USA lachen. "Ich wurde gewählt, um Pittsburgh zu repräsentieren, nicht Paris", sagte Trump.

Der Bürgermeister der früheren Stahlstadt, Bill Peduto, zeigte sich für Pittsburgh davon wenig begeistert. «Ich kann Ihnen versichern, dass wir den Richtlinien des Pariser Abkommens folgen werden - für unsere Menschen, unsere Wirtschaft und unsere Zukunft», schrieb der Demokrat am Donnerstag auf Twitter.

"Eine gewaltige Entscheidung"

ZDF-Korrespondent Ulf Röller nannte den Ausstieg im ZDF heute journal eine „gewaltige Entscheidung“. Trump habe seine „America first“-Politik vollstreckt und die USA damit weiter von der internationalen Bühne entfernt.

Der Entschluss zum Ausstieg sei auch eine Machtentscheidung im Weißen Haus. Der nationalistische Block um Stephen Bannon hat sich durchgesetzt. Gegen den Verteidigungsminister Mattis und auch gegen Trumps Tochter Ivanka, die für einen Verbleib in dem Pariser Vertrag waren.

Schon die Ankündigung hatte international für Aufregung gesorgt

Rosengarten

Weltweite Reaktionen löste allein schon die Ankündigung seines Auftritts imdes Weißen Hauses aus. "Was auch immer heute geschieht, das Paris-Abkommen wird überdauern", verkündete EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete schon vormittags per Twitter. "Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte." Und EU-Ratspräsident Donald Tusk richtete einen geradezu flehentlichen Last-Minute-Appell an Trump: "Bitte verändern Sie das (politische) Klima nicht zum Schlimmeren."

In letzter Minute hatten Spitzenpolitiker versucht, US-Präsident Donald Trump von einem Verbleib seines Landes im Pariser Klimaschutzabkommen zu überzeugen. So bezeichnete der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang den Kampf gegen den Klimawandel als "internationale Pflicht", auch der Kreml signalisierte Unterstützung. Europäische Vertreter äußerten sich besorgt darüber, dass Trump die globalen Bemühungen zum Klimaschutz untergraben könnte.

In dem Pariser Abkommen hatten sich Ende 2015 knapp 200 Länder darauf verständigt, die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen. Für die USA unterzeichnete das Abkommen Trumps Vorgänger Barack Obama.