Der FC Carl Zeiss Jena hat den Aufstieg in der 3.Liga perfekt gemacht. Der Meister der Regionalliga Nordost konnte sich nach dem 3:2-Hinspielsieg im Relegationsrückspiel sogar eine 0:1 (0:0)Niederlage gegen den West-Staffelsieger Viktoria Köln leisten, um nach fünf Jahren Viertklassigkeit wieder in den bezahlten Fußball zurückzukehren. Jena hatte das Spiel eigentlich im Griff, doch in der 81.Minute traf Fatih Candan für die Rheinländer. Im Anschluss geriet Jena mächtig unter Druck, und die Kölner hatten in der Nachspielzeit noch zwei Großchancen.