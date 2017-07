Martin Kaymer hat sich trotz einer weiteren mäßigen Leistung bei den 146. British Open für die Schlussrunden am Wochenende qualifiziert. Der 32-Jährige spielte auch am zweiten Tag aufgrund zweier später Bogeys eine 72, schaffte aber den Cut. Kaymer, seit Wochen durch eine entzündete Bizepssehne in der linken Schulter am schmerzfreien Schwingen gehindert, präsentierte sich im Royal Birkdale Golf Club an der englischen Westküste zunächst in konstanter Verfassung. Nach dem Birdie auf Loch zehn warfen ihn Bogeys auf den Bahnen 11, 16 und 18 aber wieder zurück.