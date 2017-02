Video Was darf Trump?

In zwölf Tagen hat Trump elf Dekrete aufgesetzt - darunter auch das sehr umstrittene neue Einreiseverbot für Bürgerinnen und Bürger aus sieben muslimischen Staaten. Aber ist diese Action-Regierung wirklich so einfach möglich?

Die US-Regierung hat als Reaktion auf den jüngsten iranischen Raketentest neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Das teilte das Finanzministerium in Washington mit. Die US-Regierung hatte Iran bereits am Mittwoch "verwarnt" und erklärt, es würden Konsequenzen geprüft.

Nach dem iranischen Test einer ballistischen Mittelstreckenrakete hat die US-Regierung neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Von den Strafmaßnahmen sind 13 Personen und zwölf Einrichtungen oder Unternehmen betroffen, teilte das US-Finanzministerium auf seiner Internetseite mit. Einige der Einrichtungen hätten ihren Sitz im Libanon, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder China.

Trump: "Iran spielt mit dem Feuer"

US-Präsident Donald Trump richtete derweil eine erneute scharfe Warnung an Teheran: "Iran spielt mit dem Feuer", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die iranische Führung wisse nicht zu schätzen, wie "nett" sein Vorgänger Barack Obama mit ihr umgegangen sei: "Nicht ich!", verkündete der US-Präsident.

Allerdings ähneln die Sanktionen jenen Strafmaßnahmen, die Obama seinerzeit nach iranischen Raketentests verhängte. Die vom früheren Präsidenten nach solchen Tests verfügten Sanktionen richteten sich gegen iranische Firmen und das Raketenkommando der iranischen Revolutionsgarden.

Regierung in Teheran weist Kritik zurück

Trump und sein Sicherheitsberater Michael Flynn hatten bereits in den vergangenen Tagen Drohungen an Teheran gerichtet. Der Iran sei "formell gewarnt" worden, twitterte Trump am Donnerstag. Der US-Präsident schloss auch den Einsatz militärischer Mittel nicht aus. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten entgegnete er knapp: "Nichts ist ausgeschlossen."

Die Regierung in Teheran wies die US-Kritik an dem Raketentest als "unbegründet" und "provokant" zurück. Der Iran hatte den Test am Mittwoch bestätigt, jedoch bestritten, dass es sich um einen Verstoß gegen das Abkommen zur Begrenzung seines Atomprogramms handle. Teheran beteuert, mit Raketentests keine atomaren Ziele zu verfolgen.