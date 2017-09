US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen seines Landes im Nordkorea-Konflikt bekanntgegeben. Sie zielten auf Einzelpersonen, Unternehmen und Banken, die den Handel mit Nordkorea finanzierten und förderten, sagte Trump. Zuvor hatte Nordkorea Trumps Rede vor der UNO als Hundegebell bezeichnet.

Trump fügte hinzu: "Ausländische Banken werden eine klare Wahl haben, ob sie mit uns Handel treiben wollen oder mit Nordkorea."

Trump hatte in seiner Rede vor den Vereinten Nationen am Dienstag sowohl Iran als auchscharf attackiert. Wenn die USA gezwungen seien, sich selbst oder ihre Verbündeten zu verteidigen, dann bleibe keine Wahl, als"total zu zerstören", sagte Trump. Das Atomprogramm des Landes stellte er als Gefahr für die ganze Welt dar. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte Trump in New York vorgeworfen, den Atomstreit mitmit "kriegerischer Rhetorik" anzuheizen.

Nordkorea: Trump bellt wie ein Hund

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho tat das am Donnerstag als Hundegebell ab. Ri bezog sich laut südkoreanischen Sendern auf ein nordkoreanisches Sprichwort, wonach ein feierlicher Umzug auch dann fortgesetzt wird, wenn ein Hund bellt. Es war die erste Reaktion Pjöngjangs auf Trumps Rede vor den Vereinten Nationen am Dienstag.

Auf die Frage, was er von Trumps Bezeichnung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Uns als "Raketenmann" halte, sagte Ri, er empfinde Mitleid für die Berater des US-Präsidenten. Ri will am Freitag in New York vor den Vereinten Nationen reden.