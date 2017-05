In Venezuela sind die Proteste gegen Staatschef Maduro erneut eskaliert. Bei schweren Zusammenstößen mit der Polizei in der Hauptstadt Caracas kam ein 18-Jähriger ums Leben. Die Demonstranten machen Maduro für die schwere Wirtschaftskrise des Landes verantwortlich.

In Venezuela sind die Proteste gegen Staatschef Maduro erneut eskaliert. Ein Mensch starb, damit steigt die Zahl der Todesopfer auf mindestens 33. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Präsidenten und Neuwahlen.

In Venezuela sind wieder Hunderttausende gegen Präsident Maduro auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Caracas kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Henrique Capriles bei Protesten in Caracas am 29.5.2017

Bei erneuten Demonstrationen gegen Venezuelas Präsident Maduro wurden offenbar zwei Oppositionspolitiker verletzt. Neben dem Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas durch Sicherheitskräfte berichtet Oppositionsführer Capriles von einem Hinterhalt, in den er gelockt worden sein soll.

Bei Protesten gegen die sozialistische Regierung in Venezuela ist der Oppositionsführer Henrique Capriles nach eigenen Angaben verletzt worden. Er sei von Sicherheitskräften ins Gesicht geschlagen worden, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Miranda. Drei seiner Mitarbeiter wurden seinen Angaben nach attackiert, als sie versuchten, ihn aus der Masse der Demonstranten zu holen. Zudem sei er mit Tränengas besprüht worden.

Capriles ist einer der prominentesten Regierungsgegner in Venezuela. Vor knapp zwei Wochen hinderten ihn die Behörden an einer Reise in die USA, wo er dem Menschenrechtskommissariat der Vereinten Nationen über die jüngsten Gewalttaten bei den Protesten gegen die Regierung berichten wollte.

Zudem war ihm zuletzt das passive Wahlrecht entzogen worden. Für 15 Jahre darf er sich nun nicht um öffentliche Ämter bewerben. Capriles galt als aussichtsreicher Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2018.

Proteste gegen Maduro dauern seit April an

Der oppositionelle Abgeordnete Carlos Paparoni erlitt am Montag eine Kopfverletzung, als er vom Strahl eines Wasserwerfers auf die Straße geschleudert wurde. Insgesamt wurden bei den Protesten am Montag nach Angaben der Opposition mindestens 16 Menschen verletzt.

In weißen Hemden und mit weißen Fahnen gedachten in der Hauptstadt Caracas zahlreiche Demonstranten mehr als 50 Menschen, die bei den jüngsten Protesten gegen die Regierung ums Leben kamen. Die Polizei stoppte den Gedenkmarsch zum Sitz des Ombudsmanns und setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. "Das ist kriminelles Verhalten", sagte der oppositionelle Abgeordnete Luis Florido. "Es war ein Überfall. Aber wir werden die Proteste fortsetzen und ausweiten, denn die Stunde des Wandels in Venezuela ist gekommen."

Seit Anfang April gehen in Venezuela fast täglich Menschen auf die Straße, um gegen eine Aushöhlung der Demokratie unter dem sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro zu protestieren. Auslöser der Protestwelle war die zeitweise Entmachtung des Parlaments, das von Regierungsgegnern kontrolliert wird. Maduro wirft der Opposition vor, gemeinsam mit dem Ausland einen Sturz seiner Regierung zu planen.

Maduro sieht USA hinter Protesten

Maduro sagte, er werde vor den Demonstranten nicht einknicken. Die Opposition verweigere den Dialog, während er die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung vorgeschlagen habe, sagte er am Montag.

"Entweder sie wählen der Weg des Friedens oder den Weg des Krieges, der Gewalt - bis zur Niederlage", sagte der Staatschef. Die US-Regierung habe der venezolanischen Opposition den Befehl erteilt, Venezuela zu "zerstören und niederzubrennen".

Venezuela leidet seit Jahren unter einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise, die sich zuletzt verschärft hat. Regierung und Opposition stehen sich unversöhnlich gegenüber. Aus Mangel an Devisen fehlt es im ölreichsten Land der Welt zudem an Lebensmitteln, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs.