Die Verfassungsreform wurde nicht per Referendum wie von Chávez initiiert, sondern per Dekret von Maduro. Die Zusammensetzung kommt eindeutig ihm zugute. Maduro beruft sich auf Artikel 348 der jetzigen Verfassung, die die Einberufung durch den Staatspräsidenten erlaube.

19,4 Millionen Venezolaner - aber die Opposition will sich nicht beteiligen, in einem eigenen Referendum lehnten über sieben Millionen Menschen Mitte Juli die verfassungsgebende Versammlung ab. Es gibt 14.515 Wahlzentren, rund 232.000 Soldaten sollen die Wahl absichern.

Bei den seit April andauernden Protesten, die sich an der zeitweisen Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments entzündet hatten, starben bisher 113 Menschen. Neben der politischen Krise wird das Land mit den größten Ölreserven von einer Versorgungskrise erschüttert. Lebensmittel fehlen überall und in Apotheken mangelt es an Medikamenten. "Verzweifelte Eltern versuchen, ihre Kinder bei Hilfsorganisationen unterzubringen, damit sie dort wenigstens etwas zu essen bekommen", berichtete der Direktor der SOS-Kinderdörfer in, José Luis Benavides.

Wahl liefert Rückschlüsse auf Maduros Rückhalt

Mitte Juli sprachen sich bereits 7,5 Millionen Venezolaner in einer symbolischen Befragung gegen Maduros Pläne aus. Die Wahl wird daher Rückschlüsse auf seinen Rückhalt liefern - allerdings wird auf Hunderttausende Arbeiter und Angestellte in staatlichen Unternehmen nach Medienberichten mit Textnachrichten und Telefonanrufen erheblicher Druck ausgeübt, an der Wahl am Sonntag teilzunehmen.

US-Vizepräsident Mike Pence telefonierte nach Angaben des Weißen Hauses mit einem der Oppositionsführer, dem unter Hausarrest stehenden Leopoldo López. Er habe ihm im Auftrag von US-Präsident Donald Trump gesagt, "dass die USA an der Seite der Menschen instehen". Es gibt Berichte über Hamsterkäufe. Mehrere Länder warnten eindringlich vor Reisen in das Land, Iberia und Air France setzten die Flüge für die nächsten Tage aus, zuvor hatten bereits zehn Gesellschaften die Flüge nach Caracas dauerhaft eingestellt.

Kolumbien will mindestens 150.000 ausgeflüchteten Menschen einen Sonderaufenthaltsstatus gewähren. Wie der Direktor der Migrationsbehörde, Christian Krüger, mitteilte, sollen sie damit bis zu zwei Jahre in dem Nachbarland bleiben dürfen. Bisher leben rund 343.000 Venezolaner in Kolumbien, davon nach Schätzungen bis zu 140.000 illegal. Krüger betonte aber, dass er Berichte über einen "massiven Exodus" wegen der Wahl bislang nicht bestätigen könne.